Fresche e colorate: le unghie che ti conquisteranno in primavera sono quelle con la frutta, le più belle nail art

Porta un tocco di freschezza e tantissimo colore sulle unghie con le nail art a tema frutta: l’ispirazione che ti mancava per la prossima stagione è proprio questa, ti conquisterà.

Quando si pensa ad una giornata calda in cui il sole splende e inizia a baciare la pelle, qual è la cosa più rinfrescante che viene in mente? Magari un dolce e succoso cocomero rosso che disseta in un batter d’occhio donando grande ristoro, oppure una dolce bevanda a base di frutta consumata in compagnia delle amiche durante un aperitivo. Insomma, i frutti fanno inevitabilmente pensare alle prossime stagioni in arrivo.

Ecco perché possiamo scegliere di utilizzare questi elementi così giocosi e divertenti anche nel look, portandoli direttamente sulla nail art. Se siete delle appassionate delle unghie super colorate non potete perdervi il trend che si imporrà nella primavera e proseguirà anche nell’estate: quella delle nail art “fruttate”. Che siate amanti delle fragole, degli agrumi o dei kiwi, qualunque frutto andrà bene per donare vita nuova alle mani, facendovi sentire fresche e sprizzanti di energia (e di vitamine!).

Le più belle nail art a tema frutta che ti faranno impazzire: provale tutte

Ce ne sono davvero per tutti i gusti, nel vero senso della parola. Se l’appuntamento dalla nail artist è vicino sfruttate l’occasione per immergervi nel mondo delle unghie fruttate. Innanzitutto scegliete il vostro colore preferito. Potete puntare al rosa, al rosso, al giallo, al verde. Tutti i colori saranno consentiti, perché troveranno un loro perfetto abbinamento con uno dei frutti più amati. E se siete indecise, giocate con le unghie una diversa dall’altra, anche queste super di tendenza nella prossima stagione.

Come si può resistere alla delizia di una buona anguria colorata? Il rosso non può mancare, meglio ancora se punteggiato di una fantasia irregolare sul nero o da semplici puntini che ricordano i semi. Su alcune unghie più chiare, compaiono invece delle dolci fette del vostro amato frutto, ben tagliate e…pronte da addentare!

Un tocco di glitter e luminosità estrema con un irresistibile giallo limone! Se il vostro spirito è leggermente aspro, questo è il frutto che farà per voi. Il colore resta sui toni pastello, alternato ad un bianco che fa da base al design. Bellissimo e fresco, perfetto per una giornata di primavera-estate.

Se il vostro cuore è quello di una romanticona, non potete non provare questa dolce nail art con ciliegie. Il colore però, diversamente da quanto ci si sarebbe aspettato, non è un rosso ma un rosa acceso. Il nude invece, è la base perfetta per questo piccolissimo design del frutto rappresentato in versione acquerello.

Se invece non siete delle fan dei colori troppo evidenti, ma preferite qualcosa di chic che si adatti anche a delle occasioni più formali, non rinunciate ad un’adorabile fragolina su una delle unghie. In questa nail art la base è di un colore neutro bianco latte, ma non manca un tocco di shine con dei lustrini. Per rendere l’effetto ancora più delicato, la fragola è di un rosa baby.

Per chi invece vuole tirare fuori tutto il suo animo strong e grintoso, la vitamina giusta sarà il lime. Unghie colore giallo fluo renderanno onore a questo frutto, alternandosi con un nero che intensifica il contrasto. Un disegno stilizzato sarà sufficiente ad evocare il sapore intenso e frizzantino del re dei cocktail. Siete pronte a portare un po’ di frutta nella vostra nail art?