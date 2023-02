Ripariamoci dal freddo con stile grazie alle ecopellicce colorate e fluffy

Con il gelo finalmente giunto, al mattino, ci infiliamo il piumino più pesante che abbiamo ed usciamo in tutta furia perché la voglia di tornare a letto è troppo forte! Si potrebbe alternare il nostro solito outfit con una pelliccia sintetica. Vediamo le più soffici e colorate del momento.

Rosa pallido, bianco panna, azzurro chiaro, i colori più diffusi ma ci sono anche le tonalità fluo che abbiamo riscoperto ieri e il sempre desiderato nero. Mentre per le fantasie animalier va prestata più attenzione, per il resto dovremmo tutte provare a comprarne una, senza esagerare con il volume se non siamo fuscelli ed abbinandole con capi adeguati sia per colore che per taglio.

Un leggins in pelle nera o un paio di jeans, tacchi alti o anfibi neri, la pelliccia sintetica va bene con tutto, scopriamo quindi quali non farci sfuggire!

Pelliccia ecologia: tutti gli ottimi motivi per comprarne una

Il cappotto lungo rosa di Miss Selfridge (126,99 euro su Asos) è in poliestere e andrebbe portato aperto su un paio di jeans chiari e sandalo cangiante ton sur ton ma anche sopra un total look nero farà la sua figura! Trattandosi di un capospalla particolarmente voluminoso è meglio evitare borse extralarge.

Un abito classico può trasformarsi in qualcosa di più giovane e fresco con una pelliccia ecologica. Colore stupendo quello proposto da Patrizia Pepe, un misto tra il verde scuro ed il petrolio che valorizza il modello corto della pelliccia con lavorazione orizzontale e bottoni a scomparsa. Scontata del 40%, si trova sul sito della Rinascente a 220,80 euro.

Estrosa ed oversize, la pelliccia cappotto di Topshop (su Asos a 138,99 euro) già da sola fa il look e vedendola si capisce subito il perché. Collo a rever, bottoni a pressione, e lunghezza che sfiora le caviglie. Se abbiamo in programma un servizio fotografico allora questo capo va decisamente incluso tra i look. Con un mini dress a fantasia che ne riprenda la tonalità rosso fuoco (seppur solo in minima parte) saremo da copertina.

Si torna indietro nel tempo con il cappotto doppiopetto con pelliccia finta crema chiara di Twinset. Tasche capienti, taglio anni Ottanta senza però traccia di spalline (per fortuna), resta morbido sui fianchi snellendo apparentemente la figura. Sì al match con un pantalone chiaro e scarpe casual. Il prezzo è di 175 euro al posto degli iniziali 250 euro.

Sembra proprio che non ci siano più dubbi, una pelliccia ecologica nell’armadio bisogna averla e visto che ci sono i saldi potremmo approfittarne. Se non siamo abituate, iniziare con un modello corto in vita ed in un colore sobrio è d’obbligo…

Silvia Zanchi