Watercolor Nails Mania: tira fuori il lato artistico che è in te con le unghie acquerello che fanno impazzire tutte

In questa primavera le unghie si trasformano in mini opere d’arte con le watercolor nails: è il momento di provare l’effetto acquerello che sta facendo impazzire il mondo intero.

Il mondo della bellezza, si sa, attinge sempre moltissimo da quello artistico. Non per niente, quando si parla di coloro che si occupano ad esempio di decorare le unghie, si utilizza il termine “nail artists”. In effetti chi rende le nostre mani più belle mette a disposizione le sue speciali doti ed il suo stile, trasformando le unghie nelle sue piccole tele. Ancor di più se queste diventano dei mini quadri ad acquerello.

Spopolano sempre di più in questo periodo le “watercolor nails“, le favolose unghie effetto acquerello che si sposano perfettamente con la stagione in arrivo. In effetti rispecchiano alla perfezione lo spirito della primavera, interpretando questa forma di pittura con i più bei colori che provengono dall’arcobaleno. Le possibilità sono davvero infinite.

Se siete delle romantiche con l’animo di un’eterna bambina, scegliete i delicati e sognanti colori pastello, dal rosa al lilla fino al celeste, passando per il verde menta e il giallo chiaro. Se invece il vostro spirito è più rock, realizzate un watercolor su base nera, o con colori scuri a contrasto su una base chiara. Insomma, tutte lo possono portare: lo confermano le tendenze.

Le unghie acquerello sono il trend che devi provare in primavera: tutti i segreti della nail art più bella del momento

Tutte le innamorate dell’arte del disegno e della pittura, saranno rimaste almeno una volta affascinate dall’acquerello. Il modo in cui il colore si espande schiarendosi e prendendo vita grazie all’incontro con una goccia d’acqua è qualcosa di estremamente poetico. Forse è anche per questo motivo che questo stile sta trovando sempre più consensi nell’ambito della nail art. Sono tantissime le possibilità con cui scegliere di decorare le proprie unghie seguendo questo trend amatissimo.

C’è chi ama le unghie completamente colorate da una fantasia astratta. In questo caso si può scegliere una base neutra su cui realizzare uno strato intero di colore ad acquerello con nuances differenti che si incrociano. Se invece si preferiscono i disegni e le micro-pitture, si può portare una ventata di primavera sulle unghie disegnando con l’effetto watercolor dei romantici fiori o delle meravigliose farfalle e altri animaletti. Ma probabilmente qualcuna potrebbe chiedersi: come si realizza questa splendida nail art colorata e così suggestiva? Esattamente come se fosse disegnata su una tela.

Proprio così, si utilizzano davvero gli acquerelli, che vengono bagnati e prelevati delicatamente con un pennellino sottile per nail art. L’obiettivo è creare delle macchie di colore quasi trasparenti, in base all’esigenza del design prescelto. Se non sapete ancora come rendere le vostre mani eleganti e colorate quando l’aria mite tornerà a far sbocciare i fiori, dunque, questa è l’idea giusta per voi.