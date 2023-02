Se hai le guance piene devi portare i capelli così. Sarai più bella che mai!

Scopri come portare i capelli se hai le guance piene. In questo modo ti sentirai a tuo agio e sarai più bella che mai.

Un viso tondo e con guance piene è solitamente identificato come bello e armonico. Si tratta infatti di una bellezza rassicurante e che viene apprezzata indistintamente da tutti. Ciò nonostante, chi si trova a confrontarsi ogni giorno con la propria immagine allo specchio potrebbe non amare molto le gote sempre piene.

E se anche tu sei tra queste persone, sarai felice di sapere che ci sono tagli di capelli in grado di aiutarti a mimetizzare la cosa e a farti sentire maggiormente a tuo agio. Ecco, quindi, tutto quel che dovresti sapere per snellire il viso e far apparire meno piene le tue guance.

Il taglio perfetto se hai le guance piene

Come spesso accade quando si ha un viso con caratteristiche che si desidera mettere in secondo piano, e come visto, ad esempio nel caso del viso quadrato, il giusto taglio di capelli può fare molto, sopratutto se abbinato al make up. Nel caso di un viso con le guance piene, è molto importante sceglierne uno che non allarghi maggiormente il viso ma che lo snellisca in qualche modo.

Iniziando proprio dalla lunghezza, pur non essendocene una espressamente vietata, quella media è da considerarsi la più indicata. È importante, però, che gran parte del volume si concentri sulle radici e mai su metà viso. Qui, infatti, i capelli dovranno chiudere al fine di cambiare un po’ le proporzioni. Un aspetto che si può gestire anche dando ai capelli il giusto volume.

Quello giusto si trova infatti a metà strada e si abbina quindi sia ad un mosso fatto di onde che scendono da sotto le orecchie che per un liscio che non sia però troppo piatto sulla parte iniziale della testa. Andando a tagli veri e propri un long bob o un bob da portare ondulato sulle punte si rivelano quelli ideali. Ovviamente, la personalizzazione è sempre ben vista.

E se ami la frangetta? Sebbene sia risaputo che arrotondi il viso, puoi portarne una sfilata o laterale. In questo modo esaudirai il tuo desiderio senza andare ad alterare il taglio di capelli scelto. Taglio che ti aiuterà a far apparire meno piene le tue guance.

Come portare i capelli raccolti quando si ha un viso pieno

Ora che hai capito come tagliare i capelli per camuffare le guance piene è importante analizzare un altro punto che è quello dei capelli raccolti. Se ti capita di andare in palestra o a correre o, se più semplicemente, ami tenerli spesso legati per comodità, non hai infatti nulla da temere.

Il trucco sta infatti nel legarli come preferisci ma avendo sempre l’accortezza di lasciare delle ciocche che cadano sulle gote. In questo modo grazie al vedo non vedo, potrai mascherarle in parte e apparire con un viso più snello anche quando porti i capelli legati.

Seguendo queste dritte potrai godere di un taglio di capelli che ti piaccia e che sia al contempo in grado di farti sentire sempre al top. Il tutto senza provare più disagio quando guardi la tua immagine allo specchio.