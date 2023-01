Se hai il viso quadrato sono queste le acconciature raccolte che dovresti provare per valorizzarlo

Se hai il viso quadrato ti sveliamo quali sono le acconciature raccolte che dovresti provare per valorizzarlo al meglio.

Ogni forma del viso ha bisogno di essere valorizzata con il giusto taglio di capelli e pettinatura ma anche le acconciature vogliono la loro parte. Non tutti i tipi di raccolto: dalle code di cavallo agli chignon di vario genere, donano al volto quadrato, anche se le star che di solito lo hanno siano bellissime.

Pensiamo a nomi del calibro di Angelina Jolie, Keira Knightley, Demi Moore e Oliva Wilde, tanto per citarne alcuni, sono solo alcune delle dive e attrici più famose del panorama mondiale. Dunque, è bene non immaginare il viso quadrato come se fosse un televisore, bensì come come un volto importante.

I tratti nel viso quadrato tendono ad avere gli angoli evidenziati, dunque si tratta di un volto spigoloso con una fronte ampia, la cui larghezza si equivale a quella della mandibola. Scopriamo allora quali sono le acconciature raccolte che donano maggiormente ad un viso quadrato.

Le acconciature raccolte per viso quadrato

Se anche tu fai parte delle donne con il viso quadrato, dovresti esserne fiera visto che appartiene a moltissime donne reputate bellissime. Pensiamo ad Angelina Jolie, un volto sicuramente d’impatto il suo, e dai tratti definiti e marcati, ma anche tra i più fotogenici.

Il viso quadrato per essere valorizzato ha bisogno di essere addolcito e per farlo è importante scegliere le acconciature più indicate. Da evitare pettinature o tagli troppo definiti, come caschetti geometrici così come le frange corte. Se optiamo per i capelli corti dovremo ricordare di lasciare un ciuffo lungo laterale per non scoprire troppo il volto che andrebbe a evidenziare eccessivamente fronte e mascelle. Qui trovi i migliori tagli per viso quadrato.

Ma ora vediamo quali sono quelle acconciature da favorire con il viso quadrato.

1) Chignon basso. Il raccolto perfetto è sicuramente questo che prevede il fissaggio sulla zona bassa della testa, ovvero sulla nuca, lasciando però qualche ciuffo qui e là spettinato ad incorniciare il volto fino alla fine della sua lunghezza o al massimo poco di più. Se si porta il ciuffo laterale potremo lasciarlo anche raccogliendo i capelli con lo chignon, così come la frangia, a patto che sia lunga, oppure a tendina. Un esempio calzante è proprio quello di Angelina Jolie, nella foto qui sopra. Come si può ben notare la star hollywoodiana lo porta in un modo incantevole.

Quello che conta è donare morbidezza al volto e le ciocche laterali ad incorniciare il volto svolgono al meglio questo compito.

2) Chignon alto. Concesso solo a patto di lasciare una frangia lunga o a tendina o altrimenti ciuffi lunghi laterali. Con il volto completamente scoperto potrebbe in alcuni casi evidenziare i tratti somatici.

3) Coda di cavallo. E ora vediamo la classica pony tail in questo caso si può annodare anche con una ciocca dei propri capelli, ma dovremo ricordare sempre di lasciare qualche ciocca libera ad incorniciare il volto.

4) Trecce. Infine, spazio ad acconciature che prevedono trecce proprio come la foto qui sotto. Perfette anche quelle asimmetriche capaci di addolcire ulteriormente i tratti.