È iniziato l’anno del coniglio! Ecco come festeggiarlo con la moda

Sono molti gli stilisti internazionali che hanno deciso di rendere omaggio all’anno del coniglio con capsule collection irresistibili. Noi abbiamo selezionato le più belle e simpatiche.

Iniziato ufficialmente domenica ventidue gennaio, il capodanno cinese terminerà, come da tradizione, con la festa delle lanterne che quest’anno cade il cinque febbraio. Nel mondo della moda hanno giustamente pensato di creare apposite proposte – che vanno dalle magliette ai cardigan fino agli accessori – con un unico comune denominatore: il coniglio!

Vediamo quali non lasciarci sfuggire perché potremmo benissimo indossarli anche in una mostra d’arte con un abbinamento ad hoc…

Tranquillo ed ottimo per avviare nuove attività: indossiamo l’anno del coniglio

Ferragamo, Gucci e Marni ma anche Dolce & Gabbana ed Emporio Armani. In base alla nostra personalità possiamo indossare l’outfit – con tanto di famoso coniglio – più indicato, anche se non dovesse corrispondere al rispettivo anno di nascita.

Stella McCartney propone la felpa bianca con motivo Coniglio del Capodanno Lunare raffigurato sulla parte alta a sinistra come fosse un logo femminile e colorato, molto dolce. Da mettere con dei semplici jeans, per tutti i giorni è l’ideale e farà la differenza con discrezione. Costa 490 euro.

Il foulard nelle tonalità del rosso (disponibile anche nella variante blu) con stampa coniglio realizzato da Ferragamo (395 euro) celebra la Cina e questo animale in un paesaggio esotico tra fiori e palme. Come sempre dai dettagli si possono capire le cose più importanti e questo dice che siamo chic, senza se e senza ma.

Dior ha invece pensato di creare il Grand Soir Year of the Rabbit in versione orologio con tanto di quadrante in madreperla, diamanti, oro giallo ed acciaio per una cassa di trentase millimetri ed un prezzo di 34.000 euro. Si tratta di una limited edition di soli ottantotto esemplari ed ovviamente solo in poche potranno permettersi uno di questi preziosi orologi ma, anche solo per curiosità, è bene saperlo.

Altro brand che omaggia il coniglio è Lanvin. Deciso, rock, e più streetstyle rispetto agli altri, ha una collezione apposita con capi d’abbigliamento raffiguranti il coniglio. La t-shirt Botanica Flower, rossa e minimal, si potrà portare rimborsata con una gonna a vita alta per sdrammatizzare un look elegante ed unire anfibi neri e borsa a tracolla della linea Rockstud, ormai iconica di Valentino. Coniglietto davanti e grande fiore sulla schiena, non si passerà di certo inosservate. Il prezzo è di 450 euro.

Anche marchi meno noti hanno saputo sfruttare l’occasione per fare business con questo segno zodiacale cinese. Se piace l’idea è carino provare qualcosa di nuovo, senza necessariamente omologarci alla massa. Cosa che si rivela quasi sempre sbagliata.

Silvia Zanchi