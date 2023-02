Come vestirsi per una festa di compleanno quando la festeggiata è un’amica

Per alcune è rassicurante essere in secondo piano, non necessariamente nell’ombra ma, per certo, senza tutti gli occhi puntati addosso. Ecco, quando siamo invitate ad una festa di compleanno il mood a livello di outfit dovrebbe essere questo. Scopriamo come vestirci per far bella figura.

Non è un matrimonio dove rubare la scena alla protagonista (la sposa appunto) sarebbe sia di cattivo gusto che terribilmente maleducato ma la linea a cui attenersi è tutto sommato la stessa. La voglia di sfoggiare quella tutina improbabile super attillata dovrà aspettare momenti più adatti (bisognerà capire quali) e lo stesso vale per il completo bon ton comprato per il brunch con i suoceri. La soluzione giusta è, come spesso accade, la via di mezzo. Scopriamo alcuni outfit validi per il prossimo birthday party!

Consapevoli che una giacca a quadri in stile maschile non sia l’ideale per una festa tra ragazze, bisogna avere alcune informazioni di base per esssere in linea con il contesto generale.

Festa di compleanno imminente: come vestirci bene senza superare la festeggiata

Presentarsi in un mini abito fluo o in creazioni più vaporose del normale (se non riescono ad abbracciarvi è fuori dal concetto di normalità) è ovviamente assurdo ma se l’amica di turno fosse molte educata potrebbe tacere sul momento ma ci si dovrà dimenticare un futuro invito.

Conoscendo la location ci si potrà fare immediatamente un’idea e lo stesso vale riguardo agli invitati ed al fatto che la serata sia a tema o semplicemente una festa di compleanno.

L’abito scuro va sempre bene ma meglio puntare sul blu perché è altamente probabile che il nero venga scelto già da altre invitate e trattandosi di una serata allegra e non di un funerale meglio lanciarsi in tonalità diverse. Gli accessori metal sono sempre graditi perché spiccano e si possono abbinare anche ai gioielli con naturalezza.

Le paillettes sono argomento di discussione in quanto va valutata l’amica in questione. Che tipa è? Solitamente è sgargiante o resta più sul sobrio? Sono valutazioni necessarie ai fini di capire il limite da non oltrepassare. Se è open allora si dia il libero sfoggio del due pezzi composto da pantalone a palazzo e top o dalla gonna midi con maglia a maniche lunghe e scollatura sulla schiena in paillettes che abbiamo visto pubblicizzati su Instagram.

Nel dubbio tra abito lungo o corto è meglio quest’ultimo, più fresco, meno impegnativo e più versatile anche volendo accostare un blazer doppiopetto stile Balmain. Niente cappelli o bandane a meno che l’evento si tenga in spiaggia, non è la festa di Carnevale.

Molto importante è far caso ai dettagli e non solo nel proprio look. Più che un bel regalo farà colpo il biglietto, cosa che viene fatta sempre meno ma che resta ricca di eleganza.

Silvia Zanchi