Se hai degli zigomi pronunciati, puoi rimediare così. Ti svelo i tagli giusti tra cui scegliere!

Scopri quali sono i tagli di capelli più indicati in caso di zigomi pronunciati. Il risultato sarà davvero super!

Avere degli zigomi pronunciati è solitamente un particolare che dona carattere e che può essere pertanto sfruttato come indice di bellezza. A volte, però, a discapito di tante parole, può capitare di non apprezzare molto questo aspetto di sé. In tal caso, per fortuna, è possibile rimediare con il giusto taglio di capelli.

Scegliendone uno che si adatti al tuo viso e alla tua problematica, infatti, potrai godere di un risultato davvero unico ed in grado di farti sentire più bella che mai. Dopo esserci occupate dei visi spigolosi e del taglio più giusto da realizzare, ecco, quindi, come agire sui capelli se hai deciso di addolcire i tuoi zigomi.

Come scegliere il taglio di capelli giusto in caso di zigomi pronunciati

Se i tuoi zigomi sono pronunciati, ti farà piacere sapere che puoi cambiare le cose solo cambiando taglio di capelli. Ti basterà infatti evitare gli errori più grossi e optare per qualche piccola astuzia per cambiare le cose. La prima cosa da sapere è che dovresti evitare capelli troppo lunghi, piatti e lisci. Questi infatti possono peggiorare la situazione mettendo in risalto proprio i tuoi zigomi.

Se l’idea di un viso scolpito (e sognato da molte) non è di tuo gradimento, la strada da percorrere è quindi un’altra. Il taglio che più ti si addice è infatti quello scalato da portare, possibilmente, vaporoso. In questo modo, andrai infatti a cambiare le proporzioni del viso, evidenziandone altri aspetti e donando al tuo volto una forma più armonica e meno decisa.

La lunghezza è a tuo piacimento. Calcola solo che se troppo lunghi, i capelli tendono ad appiattirsi portando al problema principale. Meglio quindi un long bob o un lungo molto scalato sulle radici e su tutta la zona del viso. Il trucco è infatti quello di contornarlo con geometrie che siano diverse da quelle del tuo volto.

Anche per i corti vale la stessa regola che andrà ovviamente applicata con maggior attenzione, sopratutto per non scoprire troppo gli zigomi. Seguendo queste semplici dritte, il risultato sarà davvero unico ed in grado di farti sentire più bella.

Aiutati con il colore e addolcisci gli zigomi con la giusta tecnica

Se ami il colore, potresti osare con uno sfumato che porti le parti finali dei capelli ad essere più chiare. Dal degradé al bayalage, ogni tecnica è la benvenuta. In questo modo, il tuo viso apparirà subito più dolce e con zigomi meno pronunciati. L’effetto del colore è infatti unico ed in grado di andare a “scolpire” seppur virtualmente il tuo volto.

Un effetto che potrai andare ad incrementare con il make up, scoprendoti in modo del tutto nuovo e con un viso che amerai più di quanto immagini e che senza snaturarti di aiuterà a mettere in risalto altri aspetti di te, evitando di concentrare l’attenzione sulla parte che ti piace di meno. Un risultato che, tutto sommato, otterrai con il minimo sforzo.