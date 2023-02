Ispiriamoci allo stile di Emily in Paris con questi outfit internazionali

Giunta alla terza stagione, la serie Netflix “Emily in Paris” sembra non conoscere crisi, né di pubblico né di stile. Nonostante l’amore sia per la protagonista complicato da raggiungere ed il lavoro viva alti e bassi, sulla moda non ci sono dubbi, è da copiare! Scopriamo come fare.

Questa serie ideata da Darren Star (già sceneggiatore di Sex and the City e di molte altre commedie romantiche televisive di successo mondiale) lancia tendenze puntata dopo puntata influenzando lo stile giovanile ed ispirando anche nuovi brand. Non c’è bisogno di spendere una fortuna per emulare le due attrici protagoniste, bisogna saper scegliere ed abbinare i capi in modo particolare.

Come abbiamo visto per i regali più desiderati di San Valentino anche in questo telefilm ci sono parecchie cose che vorremmo avere asap.

Copiamo il look di Emily in Paris in pochi step

Non è il primo articolo a trattare degli outfit di Lily Collins nella serie americana ambientata a Parigi e, di certo, non sarà l’ultimo. Il blazer doppiopetto di Shein con stampa pied de poule ha collo con revers, tasche a filetto e taglio basic. Resta morbido sui fianchi e le maniche a tre quarti da risvoltare consentono di sfruttarlo in più stagioni. Costa 22 euro.

Il basco nero in pelle d’agnello di Dior (790 euro) è un grande classico della moda francese e le attrici di questa serie lo indossano spesso e volentieri, in diverso colori e tessuti.

Come potrebbero poi mancare gli stivali al ginocchio? Ottimi sia con una gonna corta che con una di lunghezza midi, i Paris Texas effetto coccodrillo e con tacco di 8,5 centimetri, sono l’ideale per questo periodo, sia da giorni che da sera. Costano 313 euro già scontati del 50% su Farfetch.

L’abito corto metallizzato oro senza maniche di Norma Kamali ricorda la fine degli anni Settanta per il colletto a punta e la cintura in vita e l’inizio degli Ottanta per l’effetto metal ed il drappeggio in vita. Va bene per una serata danzante, anche in Italia. Il prezzo è di 154 euro su MyTheresa con sconto del 30%.

Il focus per lei è quasi sempre sugli accessori quindi sì a cinture pensate, borse rigide a mano o a tracolla, e tanti colori solo apparentemente improbabili. A volte è meglio osare una volta in più che restare con il dubbio di come avremmo potuto essere.

Silvia Zanchi