Riso alla cantonese, tutta la ricetta spiegata bene: nessuno ci batte

Riso alla cantonese, tutti gli ingredienti corretti e i passaggi giusti per una ricetta tipica che possiamo fare diventare nostra

Ristorante cinese fa rima con riso alla cantonese, un piatto che tutti almeno una volta nella vita hanno mangiato. Ci siamo chiesti qual è il vero segreto e se lo siamo fatti raccontare. D’ora in poi nessuno ci batterà.

, la vera ricetta in cinque trucchi

Nel riso alla cantonese alcuni ristoranti cinesi utilizzano la salsa di soia al posto del vino di riso: è anche una questione di gusti personali.

Ingredienti:

400 g riso basmati

280 g pisellini

150 g prosciutto cotto in una fetta unica

3 uova grandi

1 cipollotto

300 ml acqua

40 ml vino di riso

olio di semi q.b.

sale fino q.b.

Preparazione: riso

Il primo trucco è in partenza. Prima della cottura laviamo bene sotto acqua corrente ripetendo l’operazione più volte, almeno fino a quando vediamo che l’acqua nella ciotola risulta limpida e significa che siamo a posto.

Mettiamo sul fuoco una pentola con il riso, coperto d’acqua a filo. Non abbondante, mi raccomando, è una cottura stufata. Qui scatta il secondo trucco: dobbiamo scolare il riso appena prima che arrivi al dente, tanto finirà la cottura in padella o nel wok insieme agli altri ingredienti.

Quindi dal momento bollore calcoliamo ancora 3 minuti e controlliamo, senza togliere mai il coperchio in questa fase. Questo è il terzo trucco: ci serve che tutto il vapore sviluppato dalla pentola resti al suoi interno.

Abbassiamo la fiamma e dopo 10 minuti l’acqua dovrebbe essere stata tutta assorbita. Poi alziamo di nuovo la fiamma, ancora 2 minuti e spegniamo. Lasciamo il riso nella pentola altri 10 minuti, sempre con il coperchio ma lontano dal fuoco, e passiamo al resto degli ingredienti.

Mettiamo a sbollentare i pisellini, freschi quando è stagione o surgelati, per 5 minuti. Poi passiamoli sotto acqua fredda corrente perché preservino il loro colore verde brillante. Tagliamo anche a dadini il prosciutto cotto e sbattiamo le tre uova in una scodella.

Quarto trucco: mettiamo la padella, o ancora meglio il wok, sul fuoco e solo quando ha preso calore versiamo l’olio di semi. Aspettiamo che sia bollente, poi uniamo le uova che devono diventare strapazzate: bastano meno di 2 minuti, girandole spesso con un cucchiaio di legno.

Aggiungiamo il riso facendolo insaporire insieme alle uova per circa un minuto e poi uniamo anche i piselli, insieme al vino di riso. A fiamma alta lasciamoli insaporire insieme per 2 minuti, poi aggiungiamo anche il prosciutto. Ancora 2 minuti e possiamo spegnere.

Quito e ultimo trucco: serviamo il riso alla cantonese con un po’ di cipollotto fresco tritato. Non deve cuocere insieme agli altri ingredienti, così resterà croccante.