Emma Marrone, inaspettata dedica strappalacrime: “L’amore mio sei tu”

Dedica strappalacrime di Emma Marrone che, con poche parole e una foto, commuove tutti: la sua emozione arriva dritta al cuore.

Sempre molto pudica con il propri sentimenti, Emma Marrone ha deciso di fare un’eccezione, aprire il proprio cuore e condividere con i suoi fan quella che è la più grande forma d’amore. Non sono stati mesi facili per la cantante salentina che ha dovuto affrontare il dolore più grande per una figlia ovvero la perdita di un genitore. Un dolore lancinante, che le ha trafitto il cuore e ridotto in mille pezzi e che, a fatica, oggi sta provando a ricucire nonostante una ferita che non si rimarginerà mai.

Emma che è stata più volte messa a dura prova dalla vita, ha sempre trovato la forza di rialzarsi ed è ciò che sta facendo anche ora nonostante negli occhi le si legga tutta la sofferenza che porta con sè. Una sofferenza che sta provando a trasformare in amore consapevole che ciò che la lega alla propria famiglia è la cosa più importante della sua vita.

La dedica d’amore di Emma Marrone a papà Rosario

La morte di papà Rosario ha distrutto Emma Marrone che era legatissima al genitore e che, oggi, porta nel cuore. Nel giorno di San Valentino, dedicato a tutti gli innamorati, la cantante salentina ha dedicato delle dolcissime, ma struggenti parole d’amore al padre di cui è sempre stata super innamorata.

“Perché l’amore mio.. sei tu! Ti amo Ros. Ovunque tu sia”, ha scritto Emma pubblicando sul proprio profilo Instagram in cui è insieme a Papà Rosario che è sempre stato al suo fianco sin dall’inizio della sua carriera accompagnandola spesso nei suoi viaggi di lavoro. Quello tra Emma e papà Rosario è sempre stato un rapporto unico e simbiotico sul quale la malattia ha messo un punto.

Tanti i messaggi per Emma che, dopo la morte del papà, è tornata in Puglia per trascorrere il Natale con la propria famiglia. Amore, supporto e ammirazione nei commenti che amici e fan hanno lasciato sotto la foto della cantante con papà Rosario.

“Che bella foto, credo che l’amore che si ha per i propri genitori o per i propri figli sia qualcosa che non si può spiegare”, “È sempre con te Emma! E ti ha reso la persona meravigliosa e unica che sei”, “È con te sempre….molto più di prima”, sono alcuni dei commenti dei fan.