Emma Marrone, confessioni bollenti: anche lei come l’ex collega di Amici

Emma Marrone lascia senza fiato i fan con la sua inaspettata confessione bollente: anche lei come l’ex collega di Amici parla di un particolare record che accende la curiosità.

Bellissima, grintosa e tutto pepe: Emma Marone nell’ultimo anno ha dovuto affrontare la drammatica scomparsa dell’adorato padre. Eppure, dopo averlo onorato nel migliore dei modi, ha deciso di ritrovare il suo brillante sorriso e la sua energia, rituffandosi nella professione. Collezionando un successo dopo l’altro, la vediamo sfilare sui più grandi red carpet e godersi la fama dovuta al suo talento non solo in ambito musicale, ma anche cinematografico.

La sua carriera è stata onorata con l’uscita, lo scorso 29 novembre, del documentario “Sbagliata ascendente Leone” su Prime Video, diretto dal duo registico BENDO e nato proprio da una sua idea. Nel docu-film, Emma si racconta a tutto tondo, da rivelazioni sconosciute a sogni e progetti, fino al suo noto impegno nell’ambito della sensibilizzazione su temi femminili. Una vita praticamente in copertina, segnata da abiti firmati e grande seguito sui social.

Eppure la Emma più intima, quella che è nella vita privata e nei rapporti amorosi, viene molto spesso celata. Naturalmente i milioni di fans però, ci tengono a conoscere non solo il personaggio, ma anche la persona. Ecco perché ne approfittano cogliendo la possibilità di comunicare con lei proprio attraverso Instagram, su cui l’ex allieva di Amici è molto attiva. La fortuna di ottenere una risposta (piuttosto piccantina) per un follower è proprio arrivata nelle ultime ore.

“Da quanto tempo non lo fai?”: Emma Marrone confessa la sua castità ironizzando

Non è la prima volta che un volto di Amici di Maria De Filippi desta clamore con una sua dichiarazione molto privata. Soltanto qualche settimana fa, la temutissima maestra Alessandra Celentano si è lasciata andare ad una confessione bollente durante un’intervista nel programma “Belve“. Francesca Fagnani, attraverso le sue studiate domande, è riuscita a condurre l’insegnante di danza alla rivelazione che da tempo incuriosiva i fan. “Sono casta da 13 anni”, aveva svelato molto candidamente e sembra proprio che Emma Marrone abbia seguito le sue orme.

Non alla lettera, si intende, però nelle ultime ore anche la cantante pugliese, che nel frattempo ha fatto un cambiamento drastico, ha fatto sapere ai suoi followers senza peli sulla lingua di essere in astinenza da un tempo considerevole. L’ex coach di Amici infatti, si è presa un po’ di tempo durante un viaggio in treno, per rispondere alle curiosità di alcuni dei suoi fan, proponendo “Fammi una domanda SBAGLIATA”. Non ci è voluto molto per puntare ad uno dei quesiti più intimi che si possano fare ad un personaggio pubblico che non divulga molto della propria vita privata. “Ultima volta che hai fatto l’ammmore?”, lancia qualcuno e lei stessa decide di abboccare, rispondendo con sincerità ma altrettanta ironia.

“Dicembre scorso. Quasi un anno fa”, confessa la Marrone, lasciando così scoprire di essere casta ormai da 12 mesi. Al contrario di altre vip che si mostrano decise in una scelta dettata dalla propria volontà però, l’artista smorza invece la questione con un una riflessione simpatica, mostrando un certo rimorso sulla questione. “Lo so…Male…Anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!”, scherza la salentina, corredando il commento con una serie di risate. Evviva la sincerità!