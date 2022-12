Frangia a tendina, acconciala così per non sbagliare mai: otterrai un look da vera star

Vuoi dare una svolta al tuo look? Scegli la frangia a tendina: ecco i modi in cui puoi acconciarla per creare un look giovanile e trendy.

La frangia a tendina è ormai considerata la più trendy, ma di cosa stiamo parlando esattamente? Si tratta di una tipologia di frangia tagliata più corta all’interno e che si allunga man mano che si allontana dal viso, incorniciandolo alla perfezione. Per questo motivo è uno dei tipi di frangia più versatili che si possano provare. Possono stare bene a tutte, a prescindere dallo stile. Più la frangia è lunga, più il viso sembrerà stretto, mentre la frangia più corta in grado di definire gli zigomi.

Un altro lato positivo è che la frangia a tendina richiede poca manutenzione, quindi è ideale per chi non ha voglia o tempo da dedicare alla cura dei capelli. Infatti, si adatta ai capelli in modo naturale e si può acconciare come si vuole. La frangia a tendina può essere scelta per ottenere un taglio completo o aggiungere strati. Insomma, è un modo divertente e non impegnativo per cambiare stile. Si tratta di uno stile che si adatta meglio sui capelli lunghi ma anche le chiome corte ne potranno beneficiare enormemente.

Le frangia tendina in tutte le sue versioni

Come accennato in precedenza, la frangia a tendina è a bassa manutenzione, anche se si consiglia di spuntarla ogni 5-6 settimane. Per quanto riguarda la sua cura, è perfetta per chi non ha molta voglia di dedicare troppo tempo. Infatti basta un rapido bagno di cinque minuti nella bacinella con lo shampoo. Questo la rinfrescherà e potrete anche evitare di usare il balsamo per risparmiare tempo. A questo punto procedete asciugando la frangia con una spazzola. Potete usare la seguente tecnica: spazzolate la frangia in avanti sul viso e poi la spazzolate da un lato all’altro durante l’asciugatura, ripetutamente per confondere l’attaccatura dei capelli, che vengono indirizzati verso l’avanti ottenendo così una frangia perfetta e morbida.

La frangia a tendina è quindi ideale per quelle donne che ricercano un look chic ma senza sforzo, e che riesca a valorizzare al tempo stesso gli occhi e gli zigomi. Inoltre, essendo tagliati da corti a lunghi, fanno un ottimo lavoro per incorniciare il viso. Nonostante questa tipologia di frangia sia adatta a qualsiasi lunghezza di capelli, oggi vogliamo concentrarci sulle chiome corte. Lasciatevi inspirare dalla nostra gallery e scegliete quella che si adatta di più a voi e alla vostra personalità.

Bob corto con frangia a tendina

Questo bob moderno è strutturato alla perfezione e senza sforzo chic. La frangia a tendina con i capelli corti aggiunge molto volume, rendendo questo taglio desiderabile per qualsiasi tipo di capelli. Per realizzare questo look a casa con facilità, utilizzate una spazzola rotonda e completate l’acconciatura con uno spray texturizzante.

Capelli mossi con frangetta

Un taglio di capelli corto e lungo fino alle spalle con frangia a tendina è il look da modella per eccellenza. Questa acconciatura corta mette in risalto gli occhi, in quanto si estende su parte delle sopracciglia. Aggiungete delle onde con un arricciacapelli o una spazzola per phon per un look stravagante e spensierato.

Taglio Pixie con frangia a tendina

Le acconciature con frangia a tendina possono essere realizzate sui tagli pixie per un look ultra cool. Si tratta di un’ottima scelta se cercate un corto a bassa manutenzione con un tocco interesse. Sia che si opti per una frangia a tendina più corta o per una frangia più lunga, lo stile sarà audace e bellissimo.

Frangia lunga a tendina

La frangia lunga a tendina è la soluzione ideale per un look giocoso e voluminoso: è caratterizzato da una lunga frangia a tendina, da capelli corti e da simpatiche ciocche. Prima di utilizzare gli strumenti a caldo, utilizzate una crema per proteggere e preparare i capelli allo styling a caldo.

Frangia a tendina riccia

I capelli corti o lunghi fino alle spalle con frangia riccia sono molto carini. Si tratta di una perfetta combinazione tra classicità e modernità. Si può giocare con diversi modi di dividere i capelli, così come con la quantità di rimbalzo che si desidera creare. Usate i prodotti giusti per ridurre l’effetto crespo, nutrire e proteggere i capelli. I capelli danno il meglio di sé quando sono idratati e sani.