Non passare la tua vita a fare la dieta! Così calcoli il tuo peso ideale in pochi secondi!

Non devi più perderci la testa. Così puoi calcolare il tuo peso ideale in pochi secondi e senza sforzi. Prova subito!

La dieta, solco insormontabile per moltissime persone, quasi tutte, è sempre un incubo per chi non la prende con il giusto ottimismo. Ci sono tantissimi tipi di dieta, alcuni sono davvero eccessivi e poco controllati. C’è chi dice che nella dieta non bisogna assolutamente mangiare pasta e pane per almeno un mese, chi invece vuole suggerire che la migliore soluzione per la dieta sia quella di mangiare tantissima pasta a colazione e poi assolutamente nulla a pranzo o a cena.

C’è chi propone anche il dolce nella dieta e chi invece propone ingegnosi rimedi per perdere l’appetito durante la giornata e stare quindi tranquilli. In ogni caso quindi se non ci ci affida a personale qualificato si rischia davvero di stravolgere il proprio equilibrio alimentare e creare problemi che possono essere sia fisici che, oppure, psicologici.

Quando si tratta del proprio peso infatti bisogna fare assolutamente attenzione a quello che si fa ed al modo con cui viene fatto. Non si può immaginare infatti di seguire delle diete che non siano personalizzate e create su misura per noi e per il nostro peso.

C’è però un dubbio che assale ogni volta. Qual è il peso ideale? Così puoi scoprirlo!

Il proprio peso ideale può divenire davvero un incubo. Soprattutto questo succede perché non si conoscono bene i dettagli del proprio corpo. Qui inoltre c’è un consiglio sulla dieta altrettanto utile.

Quando si tratta di calcolare il proprio peso ideale la prima cosa che va presa in considerazione è la distinzione fra normopeso, sovrappeso ed obeso. A seconda della propria massa corporea, del proprio peso, grassi e via dicendo si va a considerare se una persona è nel proprio normopeso, se ha qualche kilo di troppo ed è sovrappeso oppure se poi i kili sono molto ed allora si parla di obesità.

Il primo calcolo che si può fare è quello dell’indice di massa corporea, il BMI. Si calcola facendo una divisione fra il proprio peso e l’altezza al quadrato. Se si pesa 100 kg e si è alti 1 metro e 50 allora bisognerà fare il calcolo facendo però prima il calcolo dell’altezza al quadrato. Ovviamente arrivando ad unità di misura che sono equiparabili.

Online è possibile trovare gli indici di BMI da confrontare per comprendere quindi in quale range si trova. Per quanto riguarda il peso infatti si può solamente parlare di range di peso, e non di precisa misura ideale.

Ci sono poi ovviamente anche altre misurazioni che si possono fare. La più importante riguarda quella della massa grassa e della massa magra. Un argomento molto discusso ma allo stesso tempo essenziale. Bisogna capire quanta massa grassa e quanta massa magra abbiamo per poter realmente avere cognizione del peso che dobbiamo perdere.

Per poter calcolare questo tipo di misure ci è però bisogno necessariamente di apparecchiature specifiche. Proprio per questo motivo allora non bisogna perdere tempo e rivolgersi a personale professionista. Queste due masse è essenziale conoscerle!