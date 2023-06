Se sei a dieta e non perdi peso commetti sicuramente questo errore: lo svelano gli esperti!

C’è un errore molto grave che si fa durante la dieta e non fa perdere peso. Scopri quale e se lo fai anche tu!

Quando si parla di dieta si parla di guerra contro i grassi per restare in forma o tornare in forma. Purtroppo per molte persone la dieta è davvero molto dura da fare e ci sta chi proprio non riesce a sopportare di doverla fare. Bisogna però dire che almeno una alimentazione sana bisogna farla se non si vuole rischiare di ingrassare di molto. Questo però ovviamente vale sia per una questione di benessere fisico ma anche e soprattutto per una questione di salute in primis e poi anche di benessere psicologico.

Fare una dieta ovviamente aiuta in primis a sentirsi bene. Avere affanno, non riuscire a fare per bene le scale senza avere il fiatone, sono cose che invece sono davvero molto importanti. Se non si riescono a fare bisogna davvero fare attenzione alla propria salute e sicuramente fare una dieta equilibrata sarebbe una soluzione davvero molto importante. Avere poi un fisico in forma aiuta assolutamente a sentirsi bene con sé stessi ed avere quindi molta più autostima. Stimarsi è un aspetto fondamentale per essere sereni con noi stessi e chi ci circonda.

Se stai facendo la dieta devi seguire assolutamente questi consigli.

Quando infatti si fa la dieta si tende a controllare l’apporto di carboidrati sostituendo il pane con le gallette di riso o di mais. In questo caso infatti non c’è nulla di più sbagliato di quello che stai facendo. Le gallette di riso infatti non solo possono presentare anche maggiori apporti calorici ma anche maggiori apporti glicemici. Proprio per questo motivo infatti non sono assolutamente da indicare rispetto al pane.

Il pane infatti può essere davvero molto importante all’interno della dieta proprio per riuscire a dare un buon apporto di calorie che serva appunto per poter ricevere le giuste energie senza ingrassare molto. Il problema infatti del pane non è assolutamente la sua ricetta o il suo utilizzo. Il problema sta nella quantità di pane che si mangia. Se infatti nella dieta è previsto mangiare circa 80 grammi di pane, e se ne mangia il doppio ovviamente si ingrassa e non si riesce a bruciare la quantità di calorie che invece vengono consumate.

Il pane infatti non ha bisogno di nessuna alternativa. Il pane va benissimo così come è. Questo vale sia per il filone di pane, sia per i panini. Non c’è assolutamente bisogno infatti di non mangiare il pane o i panini. Anche con una piccola aggiunta di spezie o magari un po’ di polvere di aglio, il pane va benissimo anche così. Non perdere l’occasione di mangiare il pane, fallo solo nel modo giusto!