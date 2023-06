Controlla bene il portafoglio, se trovi queste monete valgono oro!

Ci sono delle monete da due euro che oggi valgono moltissimi soldi. Scopri se ne possiedi una di questo valore!

Bisogna dire che il collezionismo è sfociato ormai in ogni campo. Si può collezionare qualsiasi cosa per poter avere una sfilza di cose dello stesso tipo. Bisogna pensare ad esempio alle tantissime persone che in Italia collezionano fumetti o action figures. Ci sono intere collezioni di questi oggetti ed alcuni di essi valgono così tanti soldi da poter rendere le persone milionarie. Verrebbe quasi da chiedersi se sia stata una cosa giusta buttare quel peluche di nostro figlio ormai vent’anni fatti siccome potrebbe valere tantissimi soldi adesso.

Ovviamente le collezioni più famose per coloro che invece sono di una generazione molto diversa da quella più contemporanea sono proprio quelle di francobolli e di monete. Ci sono collezioni di francobolli che sono inestimabili, non c’è un oggettivo valore che si riesce a dare. Questo perché alcune cose, soprattutto i francobolli commemorativi, che non possono assolutamente essere quantificate.

Le monete hanno lo stesso tipo di valore. Tanto i francobolli quanto le monetine possono infatti avere un valore monetario così forte che le ricerche possono essere davvero ostiche da fare. Alcune monetine infatti hanno minuzie nell’essere coniate che le rendono inestimabili. Scoprile subito!

Queste monete ti renderanno ricchissimo. Scopri se le possiedi!

Le monete possono avere un valore che non si riesce davvero ad immaginare. Ci sono molteplici informazioni che si possono trovare, alcune qui. Molte monete commemorative possono valere davvero tantissimi soldi.

Una moneta da due euro con il volto di Bartolomeo Borghesi, numinastico famosissimo, per una sua celebrazione ad oggi varrebbe quasi 200€. Non solo però per quanto riguarda personaggi, ma anche commemorazioni per quanto riguarda città, trattati, istituzioni e relazioni diplomatiche, possono valere molti più soldi dei due euro per cui sono stati creati.

Nel 2005, la Città del Vaticano ha deciso di coniare una moneta per la Giornata mondiale della gioventù nella sua ventesima edizione. Una moneta del genere può arrivare a valere ben 300 euro. Molte di queste monete infatti sono estremamente rare, ne sono state prodotte migliaia e migliaia ma in confronto a quante ne sono in circolo ovviamente ne sono pochissime e sono strettamente rare. Davvero molto difficili da trovare.

Nel 2007 fu coniata invece il valore più alto di tutte, la moneta da due euro per ricordare la principessa Grave a 25 anni dalla sua scomparsa. Il Principato di Monaco decise di coniarne solamente ventimila pezzi. Questi sono così rari da trovare che i collezionisti possono arrivare ad offrire anche più di duemila euro per avere una moneta del genere. La cifra infatti è davvero altissima.

Una moneta da due euro del valore di mille e cinquecento euro può essere invece possibile con la vendita della moneta commemorativa degli ottocento anni dalla costruzione del primo castello sulla rocca di Monaco. Insomma, qualora si veda una moneta che provenga dal Principato di Monaco bisogna sapere che potrebbe valere davvero tantissimi soldi per i collezionisti più accaniti. Una occasione unica!