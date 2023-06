Fornelli e pentole incrostate, non ho più paura: mi basta preparare un buon caffé

Una delle buone abitudini che abbiamo tutti i giorni ci può salvare la vita in cucina: ecco come cancellare l’incubo dei fornelli e pentole incrostate



Sulla carta sono rifiuti, buoni solo per essere buttati smaltendoli in maniera corretta. Ma in realtà quante volte gli scarti della cucina ci salvano la vita. O meglio, ci risolvono problemi in modo naturale e senza spendere denaro.

Succede ad esempio con il piano cottura, quando è incrostato dopo averlo usato per preparare da mangiare. Oppure con le pentole quando sono incrostate e lo sporco fatica a farsi togliere semplicemente passando una spugnetta. In questo caso la lavastoviglie non basta, serve un metodo d’urto. Ma in fondo basta avere un po’ di pratica e di ingegno, sfruttando un metodo che già le nostre nonne usavano.

Che cosa ci serve? Semplicemente preparare un buon caffé e gustarselo. Poi però, se l’abbiamo fatto con la moka o un’altra caffettiera, quando la apriamo per pulirla, non buttiamo subito i fodni ci caffé che sono rimasti.

Ecco, questo è il segreto. Riciclare in maniera intelligente per risolvere un problema pratica. E sul piano della cucina funziona sempre, abbiamo le prove. Così il complicato mestiere di chi deve sgrassare le griglie e il piano cottura diventa quasi una passeggiata anche se c’è da lavorare.

Fornelli e pentole incrostate, il metodo che funziona sempre anche per la pulizia personale

Tutto quello che serve sono i fondi di caffè e mezzo limone, niente di più. Versiamo il caffè in una ciotolina, mescoliamolo con poche gocce di succo di limone usando un cucchiaio ed è già pronto. La consistenza deve essere quella di una pomata.

Quindi prendiamo la classica spugnetta che usiamo sempre per pulire e applichiamo il mix di caffé e limone. Poi strofiniamo il composto sulla griglia e sui piani rimuovendo grasso incrostato e lasciamo stare così per 5 minuti in modo che agisca bene. Infine risciacquiamo come facciamo sempre, con la spugna leggermente bagnata. Tutto il grasso e le inctostrazioni si toglieranno a quel punto senza fatica.

Lo stesso metodo però lo possiamo usare per le pentole e le padelle incrostate, perché il principio è sempre valido. Passiamo la spugnetta con la pasta al caffé all’interno delle stoviglie e aspettiamo che agisca. Poi la spugna con l’acqua e siamo a posto.

Ma questo non è tutto, perché con i fondi di caffé possiamo anche preparare delle praticissime saponette fatte in casa. Di cosa abbiamo bisogno? Tre cucchiai di fondi di caffè lasciati asciugare, una saponetta di Marsiglia da 250 grammi e 150 grammi di acqua.

Grattugiamo con un coltello il sapone aggiungendolo in una padella antiaderente ai fondi di caffè e a metà dell’acqua. Poi accendiamo a fiamma molto bassa e mescoliamo con un cucchiaio di legno in modo da evitare che il composto si bruci.

Appena il sapone ha assorbito completamente l’acqua e diventa morbido versiamo il resto dell’acqua e andiamo avanti a mescolare fino a quando questa non è stata assorbita. A quel punto spegniamo e versiamo tutto negli stampi di silicone lasciando riposare per almeno 4 ore. Infine tiriamo fuori delicatamente le saponette ma prima di usarle aspettiamo un paio di giorni.