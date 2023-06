Lavinia Mauro e Alessio Corvino bruciano le tappe? L’ex Uomini e Donne svela la verità

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, fidanzati da due mesi, bruciano le tappe? L’ex Uomini e Donne interviene e fa chiarezza.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, dopo due mesi d’amore vissuti lontano dallo studio di Uomini e Donne dove si sono conosciuti e innamorati, sono pronti a bruciare le tappe? Se Federico Nicotera e Carola, quando sono insieme a Roma, convivono sotto lo stesso tetto, il passo importante di cui si parla per Lavinia e Alessio è ancora più importante.

La coppia è una delle più belle nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne e i fan del programma di Maria De Filippi continuano a seguirla con affetto sui social. Proprio una foto pubblicata su Instagram dai due ha scatenato rumors e ipotesi varie tra i fan. Come in tutti i fandom, anche in quello di Lavinia e Alessio c’è la parte più romantica che, per i propri beniamini, sogna un epilogo da favola.

Tuttavia, di fronte ai vari rumors e indiscrezioni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso d’intervenire per fare chiarezza definitivamente.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: ecco tutta la verità

Tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino procede tutto a gonfie vele. La coppia ha già fatto le presentazioni in famiglia e trascorre insieme diverso tempo, pur non convivendo ancora. Felici, sereni e innamorati, Lavinia e Alessio hanno anche condiviso sui social un momento casalingo mostrando il dolce gesto dell’ex tronista per il fidanzato. I due, inoltre, hanno anche partecipato insieme ad un matrimonio di amici pubblicando su Instagram alcune foto scattate durante il ricevimento.

Proprio una foto in cui la coppia si bacia ha scatenato i commenti dei fan. I followers dei due ex Uomini e Donne, infatti, hanno notato un pancino più pronunciato del solito sotto il vestito aderente indossato da Lavinia e che potete vedere qui in basso.

Di fronte alle tante domande dei fan che hanno cominciato ad inondarla di messaggi su Instagram, la Mauro, con un breve video, ha deciso di chiarire definitivamente la situazione spiegando di non essere affatto in dolce attesa come qualcuno aveva cominciato a pensare.

“Se fino a qualche giorno fa mi trovavo a dover smentire che non avevo le labbra rifatte, adesso mi state chiedendo se sono incinta. Non c’è nessun pancione, non sono assolutamente incinta”, ha spiegato l’ex tronista.

Poi ha concluso così: “Quindi vorrei farvi riflettere sul fatto che io e Ale stiamo insieme da due mesi e quindi, anche se fosse, sarebbe praticamente impossibile notare una pancia. Sicuramente sarà tutto ciò che mi fa mangiare Ale ogni volta che vado da lui”.