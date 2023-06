“Mi sono separata legalmente”: favola d’amore finita dopo un anno di matrimonio per la coppia di Uomini e Donne

Favola d’amore finita dopo un anno di matrimonio per una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne: l’annuncio distrugge i fan.

Anche le favole d’amore più belle finiscono. E’ quanto accaduto ad una delle coppie più belle nate nello studio di Uomini e Donne e più amate dal pubblico. Dopo essersi conosciuti e innamorati nel programma di Maria De Filippi, l’ex cavaliere e l’ex dama hanno annunciato il matrimonio che è stato celebrato solo un anno fa. Sembrava un nuovo inizio per entrambi, ma dopo dodici mesi, tutto è finito.

Ad annunciarlo è stata proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo mesi di silenzio social.

Il divorzio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: l’annuncio dell’ex Uomini e Donne

La coppia che si è detta addio dopo un anno di matrimonio è quella formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due si sono conosciuti nel 2021 decidendo di lasciare la trasmissione dopo pochi mesi. All’epoca, Isabella era una dama del trono over mentre Fabio era arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare Isabella conquistando, poi, il suo cuore.

I due, dopo essersi frequentati per un periodo restando in trasmissione, avevano annunciato l’addio al programma per poter vivere serenamente la storia. Innamorati e molto complici, i due si sono sposati a maggio dello scorso anno annunciando anche la scelta di vivere tra l’Italia e Dubai.

Sembrava davvero una favola d’amore che, però, si è conclusa con un epilogo inaspettato. I rumors su una presunta crisi di coppia che si sono scatenati nelle scorse settimane a causa dell’assenza di Isabella dai social, sono diventati realtà.

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Con queste parole, Isabella Ricci ha annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani in cui aveva trovato l’uomo per ricominciare. L’ex dama del trono over non ha aggiunto altro mentre Fabio non ha ancora commentato. L’ultimo post dell’ex cavaliere risale a tre giorni fa per annunciare la nascita del suo nipotino.

Nessun riferimento, invece, ad Isabella che potrebbe tornare così nel parterre del trono over per rimettersi in gioco o semplicemente per spiegare i motivi che hanno portato alla separazione da Fabio. Per scoprire tutto non ci resta che aspettare settembre.