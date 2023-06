Damiano David avvistato con un uomo al suo fianco: ecco tutta le verità

Il cantante dei Maneskin è appena stato avvistato in compagnia di un suo coetaneo. Ma di chi si tratta esattamente?

Damiano si sta concedendo alcuni giorni di meritato riposo dopo mesi trascorsi in giro per il mondo ad esibirsi con i Maneskin, di cui fanno parte anche la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan. Un quartetto di giovani che due anni fa non avrebbe mai pensato di ottenere tutto questo successo se non fosse stato per l’Eurovision Song Contest.

Infatti la vittoria ottenuta al Festival di Sanremo ha permesso alla band di partecipare di diritto al celebre evento musicale, dove ogni paese viene rappresentato da un cantante. E per il 2021, questo onore ed onere per l’Italia è toccato proprio ai quattro giovani romani, usciti pochi anni prima da X Factor, li programma che di fatto li ha lanciati.

Sono sicuramente stati anni intensi ma pieno di soddisfazioni, durante i quali hanno potuto esibirsi nei più importanti festival, e lo scorso anno è partito il loro primo tour mondiale, il Loud Kids Tour, terminato solamente pochi giorni fa. Ma qualche settimana avrà inizio il loro secondo tour, che li porterà ancora una volta in giro per il mondo, arrivando addirittura in Australia. Insomma, la band è inarrestabile e continua ancora adesso a sfornare un successo musicale dietro l’altro.

Damiano in compagnia

Prima di tornare sul palco, Damiano ha deciso di prendersi un periodo di vacanza, così come i suoi compagnia di avventura, che fino a poche ore si trovavano ad Ibiza. Nell’ultimo periodo il lead singer è finito al centro della cronaca rosa per la fine della relazione con la sua fidanzata di lunda data, Giorgia Soleri. A dichiararlo solo stati i diretti interessati pubblicando un messaggio sul proprio proprio profilo social.

Questo è avvenuto solo dopo che il cantante è stato pizzicato a baciarsi con un’altra ragazza. Ma solo ora la Soleri ha svelato che la storia con il ex non era monogama, una notizia che ha sicuramente scioccato i fan della coppia. I critici della ragazza l’hanno addirittura accusata di aver confermato solo ora la fine della storia per promuovere la sua nuova linea di prodotti make up.

In ogni caso Damiano ha deciso di consolarsi dedicandosi alla cura di sé stesso. Infatti poche ore fa ha condiviso con i suoi seguaci una stories in cui si mostra in palestra, probabilmente dopo un duro allenamento. Ma a catturare l’attenzione è il ragazzo che si trova al suo fianco, il quale ha la faccia oscurata da un cuoricino.

Tutto ciò ha mandato in tilt il web, che si è chiesto di chi si potesse trattare. Magari un amico o qualcosa di più vista la scelta del cuore? Oppure si tratta semplicemente di un altro cliente della palestra che per puro caso è finito nello scatto del cantante. Forse nei prossimi giorni si scoprire qualche dettaglio in più, e noi saremo qui per raccontarvelo.