Vesti così e le caviglie grose non saranno più un problema!

Se pensi di avere le caviglie grosse, ti basta seguire i giusti accorgimenti in fatto di abbigliamento. Il risultato sarà unico.

Ogni parte del nostro corpo merita i giusti riguardi e tra questi c’è anche quello di accettare eventuali aspetti che ci piacciono meno.

Detto ciò, è sempre possibile apportare delle migliorie nel proprio aspetto attraverso la scelta degli abiti giusti. Se, ad esempio, pensi di avere le caviglie grosse ci sono diverse astuzie che una volta messe in atto possono consentirti di guardarti allo specchio con maggior serenità.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i trucchi per far sembrare il seno più grande, ecco cosa fare per assottigliare delle caviglie che ti sembrano troppo grosse.

Il risultato andrà oltre le tue aspettative.

Ecco i look per ottenere delle caviglie più sottili

Se ogni qual volta ti guardi allo specchio ti sembra di avere le caviglie troppo grosse, da oggi potrai risolvere la situazione.

Ti basterà infatti mettere insieme i giusti capi d’abbigliamento per godere a pieno di un risultato che oltre a farti sembrare le caviglie più sottili ti aiuterà anche ad apparire con un look più ricercato. Cosa che apprezzerai sicuramente.

Andando agli esempi specifici, se ami portare i pantaloni la soluzione è semplice. Ti basta, infatti, evitare quelli che stringono proprio sulle caviglie e optare piuttosto per dei pantaloni a zampa o che cadano comunque dritti.

Con le gonne tutto dipende dalla lunghezza. Se sono lunghe le caviglie si copriranno da sole. In caso di gonne molto corte, invece, potresti abbinarle a stivaletti in grado di deviare lo sguardo dalla loro grandezza. Aspetto che ti sarà utile anche in caso di caviglie gonfie.

Se ami i tacchi sei fortunata perché quelli alti sono sempre la scelta vincente per far apparire le caviglie più sottili. In estate, invece, potrai usare dei sandali da impreziosire con braccialetti o particolari gioiello che siano in grado di distogliere l’attenzione. Out, invece, le scarpe con braccialetto che stringe le caviglie e che, di conseguenza, faranno apparire le stesse ancora più grandi mettendole in evidenza.

Anche le zeppe sono una buona scelta in quanto slanciano puntando l’attenzione sui piedi ed evitando così che le caviglie appaiano più grosse di quanto vorresti.

Seguendo queste semplicissime regole potrai finalmente vestire come preferisci e tutto senza sentirti più a disagio per le caviglie gonfie. Queste, infatti, appariranno più snelle o comunque proporzionate. E ciò ti farà sentire finalmente a tuo agio.