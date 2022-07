Vuoi avere le gambe più lunghe? Ecco come fare partendo dal giusto look

By

Vuoi avere le gambe più lunghe? Allora devi indossare il look giusto! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà in pochi e semplici step come creare outfit che facciano sembrare le nostre gambe più allungate!

Uno dei grandi quesiti che noi tutte ci poniamo all’ora di realizzare i nostri outfit, da quello più casual a quello più elegante, è se ciò che indossiamo ci valorizza veramente! Ci sta bene la maglia che indossiamo? Il jeans ci fa sembrare più in carne? Oppure, l’abito che indossiamo ci fa sembrare più alte? Oggi risponderemo a una di queste domande!

Perché amiamo così tanto il fashion? Perché ci permette di giocare con la nostra creatività, possiamo essere chi vogliamo ogni volta che vogliamo e ci fa sentire sicure di noi stesse, mettendo in risalto la nostra fisicità.

Questi sono solo alcuni dei motivi per qui la moda è importante nella nostra vita, e l’elenco potrebbe essere infinito.

Oggi infatti vedremo come poter giocare con gli outfit realizzando look che valorizzino la nostra fisicità, nello specifico che ci facciano sembrare più alte! Come? Scopriamolo insieme!

Per avere le gambe più lunghe servono solo i capi giusti: minigonne dritte e abiti a triangolo!

Prima di iniziare con i consigli di stile va fatta una precisazione. Giocare con la moda deve essere divertente e piacevole. Dobbiamo utilizzare gli outfit giusti per sentirci a nostro agio con il nostro corpo, e non il contrario. Indossiamo sempre ciò che ci fa stare bene! Mai realizzare look forzati solo perché li vediamo indosso a influencer o modelle! Solo così saremo delle vere guru dello stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look che facciano sembrare le nostre gambe più allungate:

gonna di jeans dritta e mini: il primo trucchetto per far sembrare le nostre gambe più lunghe è quello di scoprirle! Indossare ad esempio una gonna dritta ma corta darà l’impressione di avere delle gambe lunghissime. E quindi tutta la nostra figura sembrerà più slanciata.

il primo trucchetto per far sembrare le nostre gambe più lunghe è quello di scoprirle! Indossare ad esempio una gonna dritta ma corta darà l’impressione di avere delle gambe lunghissime. E quindi tutta la nostra figura sembrerà più slanciata. abiti a triangolo: un altro segreto per far sembrare le nostre gambe più lunghe e minute è quello di indossare degli abiti larghi a triangolo corti. In questo modo l’abito largo farà sembrare le nostre gambe più esili e allungate!

un altro segreto per far sembrare le nostre gambe più lunghe e minute è quello di indossare degli abiti larghi a triangolo corti. In questo modo l’abito largo farà sembrare le nostre gambe più esili e allungate! scarpe giuste: anche se abbiamo realizzato il look perfetto la scarpa sbagliata può rovinare tutto. Mai indossare la gonna mini o l’abito a triangolo con lo stivale. Avremo rovinato tutto il nostro outfit. Abbiniamo alla nostra mini gonna una espadrillas con tacco a zeppa, magari color nude. Oppure all’abito a triangolo abbiniamo un sandalo aperto senza plateau con cinturino in caviglia. Questi modelli di scarpe sono ottimi se non vogliamo accentuare le nostre caviglie e perfetti per dare l’effetto allungato alle nostre gambe. A proposito, Scopri come realizzare 3 outfit con il colore dell’estate: l’azzurro!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonisti gli outfit per far sembrare le nostre gambe più allungate.

Alla prossima guida di stile, per non perdere tutte le novità in fatto di fashion e molto altro!