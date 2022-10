Seno più grande? Con questi trucchi di stile il tuo look ti farà sentire bellissima!

Vorresti avere un seno più grande? Non serve la chirurgia estetica, ma solo il look giusto! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà i trucchetti di stile per regalarti qualche taglia in più di reggiseno!

Ogni donna è bella per ciò che è! Il nostro corpo, con tutte le nostre peculiarità e unicità, racconta la nostra storia, chi siamo veramente! Per questo motivo sentirsi a proprio agio con il proprio corpo non è solo un bisogno fisico ma soprattutto mentale. Ad esempio, hai sempre sognato di avere un seno più grande ma la chirurgia estetica non fa per te? Esistono dei trucchetti di stile, e dei capi d’abbigliamento in particolare, che ti aiuteranno a farti sentire al top! Quali? Scopriamoli insieme!

Non esiste un unico canone di bellezza. Nel corse del tempo l’icona di bellezza è cambiata insieme alla vita delle persone stesse.

Pensiamo che oggi giorno i brand di cosmesi e fashion inneggiano un particolare tipo di fisicità ogni giorno diverso solo ed esclusivamente per ragioni di marketing!

Questo per sottolineare l’importanza di accettarsi e amarsi per ciò che si è, solo in questo modo saremo sicure di noi stesse e a nostro agio con il nostro fisico.

Nonostante ciò, però, esistono dei trucchetti di stile che se utilizzati correttamente hanno il potere di farci sembrare diverse, dandoci quel tocco di sicurezza in più che a volte ci manca.

Ad esempio, vogliamo avere il seno più grande? Con il look giusto tutto è possibile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare un outfit che valorizzi la nostra fisicità facendo sembrare il nostro seno più grande!

Per avere il seno più grande devi indossare assolutamente questo capo trendy: il corset top! Scopri i look!

Per corset top si intende un particolare tipo di top che richiama le forme del corpetto. Scollatura profonda e stecche sul busto. Stringendo il punto vita si avrà l’impressione di essere più esili e quindi di avere il seno più grande. Ma come indossarlo per essere anche al passo con le tendenze? Ecco i look!

Ecco i look che devi indossare con il corset top per avere un seno più grande:

jeans a vita alta : quando si usa il top effetto corpetto è sempre meglio utilizzare poi un pantalone a vita alta. In questo modo l’effetto del busto piccolo sarà accentuato anche dal pantalone. Con un jeans basico e il corset top avrete creato un look perfetto per ogni occasione, dalla passeggiata con le amiche alla cena romantica!

: quando si usa il top effetto corpetto è sempre meglio utilizzare poi un pantalone a vita alta. In questo modo l’effetto del busto piccolo sarà accentuato anche dal pantalone. Con un jeans basico e il corset top avrete creato un look perfetto per ogni occasione, dalla passeggiata con le amiche alla cena romantica! pantalone nero: per un look più sofisticato indossate il vostro top nero e un pantalone a vita alta semiaderente nero. Chiudete il tutto con un giacchetto d’eco pelle e un sandalo a spillo. Pronte per la serata in disco con le amiche! A proposito, Sneakers griffate low cost? Scopri come far diventare il tuo sogno realtà!

Adesso che conosciamo i trucchetti di stile per realizzare i look perfetti non vi resta che indossare il nostro outfit, uscire e divertirsi! Sarete divine!