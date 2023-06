Nikita Pelizon si reinventa imprenditrice, ma già qualcosa va storto: è polemica sul web

Dopo la vittoria al GF Vip, Nikita Pelizon ha deciso di intraprendere una nuova strada: il web però già non le dà tregua

Dopo la vittoria al GF VIP, Nikita Pelizon ha decisamente trovato la sua fortuna: il suo carattere sempre allegro e positivo, infatti, ha colpito nel segno, permettendole di portare a casa non solo il titolo di vincitrice del reality, ma anche un grandissimo fandom e degli ottimi amici. Proprio sulla base di questi presupposti, la ragazza ha deciso di portare avanti un nuovo progetto, decisamente lontano dalla televisione…

Nikita, uscita dal reality, ha avuto modo di consolidare il suo successo, incontrando spesso i suoi fan, ma anche lasciando spazio al divertimento in compagnia dei suoi ex inquilini, come Antonella Fiordelisi, Matteo Diamante e via dicendo. Ben chiare a tutti sono anche rimaste le antipatie: pare, infatti, che anche i rapporti con Oriana, Giaele e Micol non siano cambiati (e questo episodio fuori dalla Casa ne è la testimonianza).

Tuttavia, la ragazza continua a guardare sempre solo il meglio che le capita, concentrandosi su tutti i nuovi progetti che ha deciso di portare avanti: recentemente, è sbarcata in Honduras per sostenere la sua amica Helena Prestes, naufraga nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, ma ad oggi ha scelto di dedicarsi solo ed esclusivamente al mondo dell’imprenditoria. Vi raccontiamo di più scorrendo in basso…

Nikita Pelizon lancia la sua capsule di giacche ma il web mormora…

Nikita ha deciso di far convergere la sua passione per il mondo della moda e del beauty in diversi progetti: quello che maggiormente ha colpito gli utenti è sicuramente quello relativo alla sua capsule collection di giacche con il brand Amoor, che rispecchiano appieno il suo stile, oltre che il suo modo di vedere la vita…

Si tratta di due diversi modelli, entrambi realizzati in denim, particolarmente colorati e caratterizzati da scritte e patch. La stessa Nikita a chiarito come è nata l’idea di creare queste giacche, spiegando proprio il concept del brand Hunika: “emana colore speranza in un mondo che prospetta spesso nero”. Insomma, in questo lavoro c’è tutta Nikita, eppure non tutti hanno l’apprezzato fino in fondo.

Numerose critiche sono arrivate dal web in quanto la collezione sarebbe accessibile fino ad un certo punto: sul sito di Amoor, infatti, sono ovviamente visibili i prezzi a cui è possibile acquistare i due modelli (in foto), rispettivamente 185 e 225 €. Non tutti hanno ritenuto questi costi sostenibili, anche se bisogna specificare che, nelle descrizioni di ogni giacca, è chiarito che i prodotti sono tutti fatti a mano, personalizzabili, oltre che è rigorosamente made in Italy… e la qualità si paga!

Se, però, non aveste modo di acquistare le giacche di Nikita, potreste rifarvi sulle t-shirt, realizzate in collaborazione con il brand MBrera, ognuna caratterizzata da una frase diversa. Queste ultime, infatti, sono molto più semplici e leggermente più economiche delle giacche (costano circa 40 € l’una). Che ne pensate di questi suoi nuovi progetti nel mondo della moda?