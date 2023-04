Nikita Pelizon, dopo la vittoria al GF Vip spunta la verità che non ti aspetti

Le polemiche non cessano dopo la fine del GF VIP: Nikita Pelizon al centro della bufera, ma in realtà non è come sembra

Nonostante il GF Vip sia finito già da molti giorni, le polemiche tra il gruppo di Persiani e Spartani sembrano molto lontane dal placarsi. Al centro di una nuova bufera è entrata proprio la vincitrice del reality Nikita Pelizon, la quale si è trovata costretta ad entrare nel merito di una situazione abbastanza spinosa…

Per chi non ricordasse, la Pelizon ha vinto il round finale al televoto contro Oriana Marzoli e il momento dei festeggiamenti è entrato, ancora una volta, nel mirino per un nuovo litigio. A far partire la discussione a distanza è stata la Marzoli, la quale ha ammesso che la sua rivale, al momento della vittoria, non l’ha neanche abbracciata in segno di sportività.

Oriana ha sottolineato di essersi sentita quasi rifiutata in quel momento, sostenendo dunque che, ottenuta la vittoria, la maschera della Pelizon fosse ufficialmente calata, dimostrando a tutti gli effetti la sua vera natura. In molti, infatti, hanno dubitato dell’allure sempre calma e composta dell’influencer, che sembrava non smuoversi quasi per nulla.

A rispondere tempestivamente all’attacco della Marzoli ci ha pensato proprio Nikita: vi mostriamo in che modo scorrendo in basso…

Nikita Pelizon e lo screen della discordia (ma non è come sembra)

La Pelizon ha risposto con grande puntualità all’attacco di Oriana e con una prova fisica: un video, quello della vittoria. In quel momento, infatti, si vede chiaramente Nikita abbracciare la rivale presa dai festeggiamenti, andando dunque a dimostrare che la realtà dei fatti era ben altra rispetto a quella descritta dalla Marzoli. In men che non si dica, però, ha dovuto destreggiarsi nei confronti di un nuovo attacco…

A far emergere un nuovo dettaglio sui “movimenti social” di Nikita è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima non ha mai nutrito simpatia per la Pelizon, ma cerca comunque di illustrare i fatti con la massima obiettività: di recente, infatti, ha postato uno screen inviatole da una fan e che vedrebbe come protagonista proprio Nikita.

Quest’ultima, ad una domanda in merito al suo rapporto con Luca Onestini, avrebbe risposto: “Credi davvero che il GFVIP fosse tutto vero? Ma anche basta!”. Insomma, così dicendo avrebbe sminuito non solo il suo rapporto con l’inquilino, ma anche la veridicità del programma stesso. Ancora una volta, però, Nikita si è trovata a smentire il tutto con un Tweet, chiarendo che la chat fosse stata costruita a regola d’arte per infangarla (nell’immagine a destra).

Anche Deianira, dopo essersi informata a dovere, poco dopo ha chiarito che la chat era effettivamente falsa: non sarebbe la prima volta che assistiamo a trucchi di questo tipo, motivo per cui bisogna sempre fare attenzione a cosa circola sul web.