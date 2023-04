Piccola pelletteria di primavera: novità e grandi classici must-have

Quando abbiamo voglia di shopping dobbiamo sapere su cosa orientarci così da poter comprare accessori più validi. Questo vale come regola generale in molte cose. Vediamo quindi cosa ci propone la moda di stagione in fatto di piccola pelletteria.

Super firmati o di brand più accessibili, creati da capaci artigiani italiani o prodotti in serie in qualche laboratorio sperduto chissà dove senza una tutela dei dipendenti né tantomeno materiali di qualità. Bisogna fare attenzione quando si compra, ad esempio, un portafoglio perché lo porteremo ovunque e lo toccheremo giorno dopo giorno. Oltre alla funzionalità dovrebbe avere una certa resistenza ed uno stile che ci rappresenti. Al momento di pagare il conto a cena non importerà a nessuno se siate uscite di casa con una Chanel da “millemila” euro se poi togliete i soldi o la carta di credito da una sorta di sacchetto in stoffa o dalla vecchia carta d’identità già piena di scontrini (quando va bene). L’attenzione ai dettagli é fondamentale, davvero.

Oltre ad essere utile è anche una buona alternativa alla pochette che usiamo per uscire il sabato sera. Ovvio, dipende dai modelli perché abbiamo bisogno che contenga anche le chiavi di casa ed almeno un gloss ma selezionare quello giusto è un ottimo investimento.

Portafogli e piccola pelletteria del momento. Ecco cosa scegliere tra le nuove proposte

Il portamonete Rosalie creato da Louis Vuitton “combina l’emblematica tela della Maison con quella in versione Monogram Reverse” e di certo piacerà a qualsiasi amica a cui lo regalerete. Periodo di compleanni a parte, lo si può sempre comprare per noi ed abbinarlo praticamente con tutto. Il prezzo è di 360 euro.

Il portacarte di Hermes H Sport 3Cc (462 euro) è in cuoio chiaro ed un pezzo continuativo per la prestigiosa maison. In vitello e capretto, Made in a France,?è disponibile in altri sette colori e può contenere fino a tre carte.

Con tutti questi ponti festivi potrebbe essere un’idea interessante quella di avere una custodia per il passaporto, nera e chic. Saint Laurent il modello Cassandre in pelle groffata grain de poudre il successo è assicurato. Il logo ton sur ton centrale si farà notare il giusto, con classe. Costa 375 euro.

La busta porta tutto di Bottega Veneta in vendita su Farfetch ad 850 euro, è un passe-partout da utilizzare per i trucchi come per le piccole cose che abbiamo tutte in borsa e che inspiegabilmente si accumulano. Si vedrà poi se abbinarla ad altri accessori del brand (tutti stupendi).

Quello che abbiamo e che sfoggiamo non ci definisce ma, senza dubbio, dice agli altri qualcosa su di noi.

Silvia Zanchi