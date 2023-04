Mousse al cioccolato senza uova da hit parade: cosa è giusto e cosa no

Sembra facile preparare la mousse al cioccolato senza uova perfetta e in effetti è così. Ma solo se non ci lasceremo andare ad errori banali

C’è sempre voglia di cioccolato, 365 giorni l’anno, e c’è sempre voglia di un dolce fresco quando la temperatura si alza. Ecco perché la mousse al cioccolato è il nostro dolce al cucchiaio da hit parade: semplice, veloce, golosissima.

Abbiamo scelto la versione più facile, quella senza uova, per molti motivi ma due su tutti: il primo è legato ai tempi che così si accorciano. Il secondo invece è una scelta di linea, perché così alleggeriamo la ricetta. E allora, adesso che ci siamo facilitati la vita, perché complicarcela con scelte sbagliate?

Questa è certamente una ricetta semplice a patto che non ci complichiamo la vita con scelte sbagliate. La prima è considerare la mousse al cioccolato come la ganache, Sono due preparazioni decisamente diverse, sia per sapore finale che per consistenza anche se hanno ingredienti simili. Qui in realtà però sono solo due, il cioccolato fondente e la panna.

Come due sono gli errori che commettono tutti, almeno le prime volte, quando preparano la mousse al cioccolato senza uova: il primo è montare troppo la panna, il secondo aspettare troppo che il cioccolato si raffreddi prima di aggiungerlo alla panna montata.

Se vogliamo la migliore mousse al cioccolato, il giusto equilibrio è in tutti i passaggi fondamentale per una ricetta che funziona. Quindi se la panna è montata a neve troppo ferma, sarà molto complicato incorporarla e il dolce prenderà una consistenza sabbiosa, ma soprattutto sarà difficile eliminare i grumi. Bisogna montare la panna poco, in pratica deve essere semi montata.

Ma è un errore anche usare una panna con un contenuto di grasso esagerato: al massimo deve essere al 35%. Allo stesso modo non ci serve un cioccolato con troppo burro di cacao, per lo stesso motivo, legato alla sua consistenza finale e alla sua leggerezza.

Il terzo errore? La fretta: quando incorporiamo il cioccolato fuso alla panna, mai agitarsi. Delicatezza è la parola d’ordine, movimenti lenti e ben dosati. Solo così faremo nascere la nostra mousse perfetta.

Mousse al cioccolato senza uova, la prepariamo così

Ora che sappiamo tutto questo, manca solo la ricetta. Per la mousse al cioccolato senza uova più buona del monco ci servono 400 grammi di panna fresca per dolci e 200 grammi di cioccolato fondente al 55%. Ricorda, la porzione deve essere sempre 2 a 1.

Tritiamo grossolanamente il cioccolato e versiamolo in una ciotola. Da parte riscaldiamo 300 g di panna fresca presa dal totale, senza che arrivi al bollore. Se misuriamo con un termometro da cucina, massimo ad una temperatura di 50°.

Quando la panna sarà calda ma non bollente, versiamola sul cioccolato e mescoliamo con una spatola fino a che sarà completamente sciolto. Poi lasciamo la ciotola da parte e aspettiamo che sia intiepidita.

In un’altra ciotola montiamo con le fruste elettriche il resto della panna fresca fino a quando raggiunge una consistenza spumosa e lì ci fermiamo.

Versiamo la panna montata nel cioccolato e panna ormai intiepiditi e incorporiamo bene con una spatola facendo movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Appena è tutto inglobato, la nostra base è pronta.

Versiamo già la mousse ottenuta nei bicchierini o nelle coppette da dessert. Mettiamo in frigo a rassodare per almeno 2 ore e tiriamola fuori solo 10, massimo 15 minuti prima di servirla.