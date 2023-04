Maria De Filippi e quella dedica in diretta che non si aspettava: l’emozione è forte

Dedica speciale per Maria De Filippi durante la quinta puntata del serale di Amici 22: l’emozione è forte per la conduttrice.

Maria De Filippi non sta vivendo un momento facile. La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto profondo alla conduttrice che, una settimana dopo la scomparsa del marito, ha deciso di tornare nuovamente al lavoro riprendendo in mano le redini di Uomini e Donne e Amici. Ogni settimana, la De Filippi torna in studio per registrare sia le puntate di Uomini e Donne che, ogni settimana fanno compagnia al pubblico di canale 5 che le puntate del serale di Amici 22, in onda ogni sabato in prima serata.

Durante la quinta puntata del serale di Amici che ha portato all’eliminazione della cantante Federica, Maria ha ricevuto una dedica speciale che, sicuramente, non si aspettava come è stato evidente dalla sua emozione.

Doppia dedica per Maria De Filippi ad Amici: la reazione della conduttrice

Durante la quinta puntata del serale di Amici 22, Wax ha scelto di dedicare una canzone alla De Filippi per ringraziarla della grande occasione che gli ha dato permettendogli di entrare nella scuola e di dare una svolta alla propria vita. Sulle note di Chiedo scusa se parlo di Maria di Giorgio Gaber, Wax si è rivolto direttamente alla conduttrice per ringraziarla per avergli dato la possibilità di occupare un posto nella scuola.

Maria non nasconde l’emozione per la dedica ricevuta e il pubblico, così, scopre che è stata la stessa De Filippi ad aiutare Wax quando, durante il provino, visibilmente nervoso, volevo abbandonare tutto.

Oltre alla dedica di Wax, la conduttrice ha ricevuto anche un’altra dedica speciale. L’autore è stato Giuseppe Giofrè, giudice del serale insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Giuseppe che è stato proprio un allievo di Amici, prima della messa in onda della puntata, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui è con Maria scrivendo: “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima”.

Dopo l’esibizione di Wax, Giuseppe ha colto l’occasione per esprimere, ancora una volta, la propria gratitudine nei confronti di Maria ritrovandosi nelle parole che lo stesso Wax ha dedicato alla vedova di Maurizio Costanzo.

Parole d’affetto vero nei confronti di Maria che, dopo la morte di Costanzo, ha potuto contare anche sull’appoggio vero dell’amica Sabrina Ferilli che, per lei, ha compiuto un gesto importante.