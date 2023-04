Over 40? Punta su un taglio medio lungo e mosso. Farai faville!

Scopri qual è il taglio di capelli perfetto dopo i 40. Con qualche piccola accortezza ti sentirai più bella che mai!

Superati i 40, capita spesso di chiedersi come portare i capelli per unire praticità e bellezza. Spesso la risposta può sembrare difficile ma in realtà c’è almeno un’opzione che merita tutta l’attenzione possibile e che può regalare grandi risultati a chi sceglie di metterla in atto.

Se i capelli troppo lunghi appaiono fuori contesto e, sopratutto, difficili da gestire tra i tanti impegni, la soluzione non è necessariamente quella di tagliare i capelli cortissimi per non pensarci più. Se ami i capelli lunghi puoi ancora sfoggiare una chioma bellissima, andando a giocare sulle lunghezze al fine di stabilire i giusti volumi, di “riempire” il volto e di sentirti più giovane e bella che mai. Dopo aver visto come portare la frangia anche dopo i 40, scopriamo quindi qual è il taglio perfetto per te e come portarlo per ottenere sempre il massimo.

Dopo i 40 puoi portare i capelli così: sarai bellissima!

Se hai superato i 40 da un po’ ma sogni dei capelli che siano sempre in movimento ed in grado di farti sentire sempre elegante e al contempo anche un po’ sbarazzina, dovresti provare ad effettuare un taglio medio lungo. Che si appoggi sulle spalle, superandole di qualche centimetro o che vada un po’ oltre, questo tipo di taglio aiuta a dare il giusto volume per creare proporzioni in grado di far apparire i lineamenti più “morbidi” e distesi. Inoltre è più semplice da gestire senza però perdere il fascino del capello lungo. Per renderlo ancora più bello si può inoltre optare per una piega mossa che grazie alle giuste onde farà dei tuoi capelli, qualcosa di unico, donandoti tutto lo charme che desideri e facendoti sentire più bella che mai.

La soluzione per sentirti bellissima nonostante la mancanza di tempo è quindi quella di un taglio medio lungo da portare ondulato e magari con qualche colpo di sole o evitando i colori troppo scuri che finirebbero con l’indurire i lineamenti. Si tratta di piccole astuzie ma che sono in grado di fare la differenza e di aiutarti a sentirti sempre più bella e più giovane. Sopratutto in vista della bella stagione in cui, inutile dirlo, questo taglio risulterà essere anche perfettamente alla moda, sopratutto che opterai per dei riflessi rossi o in tinta con la primavera appena iniziata.