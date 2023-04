Amici 22, tutto vero tra Angelina e Wax: i dettagli non sfuggono ai fan

Ad Amici 22 sono nate molte coppie, ma il rapporto tra Angelina Mango e Wax non torna: i fan però sono certi ci sia del tenero

Il serale di Amici 22 è iniziato ormai da diverse settimane: nonostante abbiamo avuto già modo di conoscere gli allievi del talent durante tutto il pomeridiano, le sorprese non finiscono proprio mai e non solo dal punto di vista artistico e musicale. Anche in fatto di rapporto tra i ragazzi, vi è una continua evoluzione…

In tutti questi mesi, ad esempio, si sono formate numerose coppie tra i ragazzi di Amici: prima tra tutte, quella composta da Niveo e Rita. Il cantante e la ballerina non sono riusciti ad accedere alla seconda fase del programma, tuttavia, continuano a far carriera lontano dalle telecamere e la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Anche i ballerini Gianmarco e Megan, eliminati dal serale ormai da qualche settimana, continuano a viversi fuori dalla trasmissione, appassionando numerosi telespettatori ogni giorno. Molto amata anche la coppia formata dal cantante Piccolo G, uscito dal programma pochi giorni fa, e Federica Andreani, che continua la gara nella squadra di Arisa.

Negli ultimi giorni, però, a far chiacchierare è il rapporto instauratosi tra Angelina Mango e Wax. vi riportiamo cosa hanno notato i loro fan scorrendo in basso…

Amici 22, il rapporto tra Angelina e Wax fa parlare: ecco cosa pensano i fan

Ormai da diverse settimane si vocifera che tra i due cantanti ci sia del tenero, ma nulla in particolare ha confermato questa convinzione dei telespettatori. Tra l’altro, Angelina ha più volte chiarito di essere impegnata al di fuori di Amici e non ha mai dato modo al suo lui di dubitare. Eppure, alcuni edit dei fan rendono note alcune particolari vibes tra i due ragazzi…

In tantissimi hanno notato che, anche se non in prospettiva sentimentale, tra i due cantanti si è instaurata una piacevolissima complicità: anche durante gli spezzoni del pomeridiano, infatti, Angelina e Wax appaiono spesso insieme e più e più volte hanno chiarito anche di volersi molto bene. Nell’immagine a sinistra, ad esempio, i due ragazzi sono al piano insieme e condividono la loro arte oltre a diversi momenti di relax.

Anche il compleanno della Mango, documentato sempre nel pomeridiano, ha evidenziato quanto quest’ultima e il cantante di Ballerine e Guantoni siano in ottimi rapporti. I ragazzi e la produzione, infatti, hanno organizzato una piccola sorpresa alla festeggiata ma a condurla ad occhi chiusi fino al giardino è stato proprio Wax. Dopo averle scoperto il volto, il cantante ha preso la sua testa tra le mani con fare affettuoso, testimoniando quanto la confidenza tra i due sia estremamente sviluppata.

Il momento più eclatante che ha fatto sognare i fan è avvenuto in occasione dell’ultimo serale, quando la Mango è finita al ballottaggio finale, dunque a rischio eliminazione. Molto spesso i cameraman hanno spostato l’attenzione su Wax, rivelando senza farlo apposta il suo stato d’animo nei confronti della situazione.

Lo sguardo del cantante mentre Angelina cantava racconta davvero molto (ve lo mostriamo nella foto): secondo molti, infatti, seppure il ragazzo fosse abbastanza preoccupato per la sorte della sua amica, aveva un’espressione davvero molto eloquente, quasi soddisfatto della performance che stava facendo.

D’altronde la stima artistica reciproca tra i due allievi è sempre stata sotto la luce del sole, ma secondo i fan questa dinamica lascia intendere molto di più rispetto a quello che gli stessi ragazzi sanno sul loro rapporto: e voi cosa ne pensate? Solo fantasticherie o c’è davvero di più?