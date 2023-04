Gli abiti più frizzanti da indossare il sabato sera per sbalordire tutti

Chi più, chi meno, ricordiamo tutte come era essere teenager spensierate. Tra una verifica a scuola e la prima cotta, ci preparavamo con la nostra migliore amica il sabato sera scegliendo outfit mini, eccessivi, coloratissimi. In una parola: coraggiosi.

Una volta visto il contesto, quando sappiamo che non saremo le uniche insomma con un vestito da serata, dobbiamo osare e creare il nostro outfit vincente. Si potrebbe prendere spunto da una delle mise di Serena Van der Woodsen o da quelle delle più giovani protagoniste di qualche serie Netflix di tendenza ma la scelta finale sta a noi. Decidere di avere tutti gli occhi puntati addosso, di camminare fasciate in qualche tessuto cangiante o con perline e cristalli – quando solitamente indossiamo jeans e pullover anche nel week-end – è tutt’altro che facile ma agiamo senza esitare. Ne varrà la pena!

Scopriamo su quali capi puntare questa primavera per avere un aspetto pazzesco il sabato sera.

Look favolosi per un saturday night al centro dell’attenzione

Fucsia, senza spalline, cortissimo e pieno di piume, l’abito di Amen è proprio quello che ci serve per stupire (e per mostrare la nostra forma ritrovata). Si trova in vendita su Farfetch a 939 euro scontato del 35%.

Il vestito lungo color argento con molto tulle semitrasparente di A star is Born è un misto tra l’outfit di una reginetta di bellezza e la Jennifer Lopez dei primi anni Duemila. L’unica certezza sarà quella di riuscire nell’intento sperato. Sotto c’è un body beige che copre il necessario ma l’effetto nude è assicurato e risalteranno solo le pietre e le decorazioni luccicanti. Il prezzo è di 243,99 euro su Asos.com.

Realizzato da H&M, l’abito in paillettes grandi argento ed oro ha la schiena scoperta, allacciatura al collo e lunghezza che si ferma giusto poco sopra il ginocchio. Si tratta di un ottimo inizio per chi ancora non si sentisse lanciata nello sfoggiare piumaggi vari alla Elodie e spacchi da capogiro. Costa attualmente 35,99 euro anziché gli iniziali 59,99 euro.

Basso budget (38,99 euro sul sito del brand) ma grande risultato con l’idea fucsia interamente in tulle con nastro in vita di Light in The box. Proprio come l’outfit di Kendall Jenner realizzato da Giambattista Valli per H&M nel 2019, le spalle restano in mostra proprio come le gambe. Non c’è in questo caso lo strascico adatto ad una cena Amfar a Cannes ed al jet set in generale ma meglio così per l’utilizzo che ne potremmo fare un sabato sera.

Non ci sono scuse quindi per tornare a provare l’emozione delle prime uscite, per mostrare il fisico tenuto bene nonostante l’impietoso passare del tempo. In una parola, per essere felici perché ogni età è bella e dovremmo ricordarcelo più spesso!

Silvia Zanchi