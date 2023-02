Uomini e Donne addio: la decisione di Mediaset dopo il lutto di Maria De Filippi

Mediaset sospende la programmazione di Uomini e Donne dopo la morte di Maurizio Costanzo: ecco cosa accadrà dopo il lutto di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anche oggi, martedì 28 febbraio, non va in onda. La morte di Maurizio Costanzo ha portato Mediaset a cambiare tutta la programmazione sospendendo la messa in onda dei programma di Maria De Filippi. Sospesa, così, la programmazione non solo di Uomini e Donne, ma anche di Amici e C’è posta per te.

Oggi, al posto dell’appuntamento quotidiano con il programma dell’amore, canale 5 trasmetterà la replica di “Buongiorno mamma”, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Al termine ci sarà subito l’appuntamento con il daytime del Grande Fratello Vip. Quando torneranno, dunque, in onda i programma di Maria De Filippi?

Uomini e Donne e Amici: quando torneranno in onda dopo il lutto di Maria De Filippi

La guida Mediaset indica come data di ritorno in tv di Uomini e Donne e Amici mercoledì 1° marzo. Tuttavia, l’ufficialità non c’è ancora e l’azienda potrebbe cambiare idea e portare avanti la sospensione ancora per qualche giorno. Sabato 4 marzo, tuttavia, potrebbe andare regolarmente in onda la nuova puntata di C’è posta per te mentre domenica 5 marzo, alle 14, potrebbe tornare in onda il pomeridiano di Amici con la puntata registrata giovedì 23 febbraio durante la quale sono state assegnate altre maglie per il serale.

Per quanto riguarda le registrazioni delle nuove puntata di Uomini e Donne, non si sa quando le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i tronisti, in primis Federico Nicotera e Lavinia Mauro prossimi alla scelta, torneranno in studio. Il lutto di Maria De Filippi dovrebbe continuare ancora per qualche giorno.

La De Filippi per la quale Sabrina Ferilli ha fatto un gesto toccante, tuttavia, ha un’agenda fitta di impegni tra cui spicca il serale di Amici 22 che dovrebbe partire sabato 18 marzo, ma non è da escludere che possa cominciare ufficialmente con qualche giorno di ritardo e slittare definitivamente alla fine di marzo.

Per Maria De Filippi sono, dunque, giorni difficili. La morte di Maurizio Costanzo è arrivata all’improvviso e ha stravolto la vita della conduttrice che ha trascorso gli ultimi trent’anni della sua vita al suo fianco.

“Il rapporto con Maria era fatto di stima, di amore, condivisione e complicità. Aveva un forte senso di protezione per i suoi cari”, le parole di Don Walter Insera durante l’omelia dei funerali di Costanzo che si sono tenuti presso la Chiesa degli Artisti di Roma.