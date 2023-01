Barbara D’Urso, vita stravolta: l’annuncio in diretta scuote tutti

Vita stravolta per Barbara D’Urso: l’evento che ha cambiato tutto per la conduttrice che lo annuncia in diretta spiazzando tutti.

Può un evento cambiare il corso di una vita? Assolutamente sì e Barbara D’Urso ne è la prova. La conduttrice, sulla cresta dell’onda da anni, amatissima dal pubblico che la segue ogni giorno con affetto incollandosi davanti ai teleschermi quando canale 5 trasmette Pomeriggio 5, nel salotto di Verissimo, ha annunciato l’arrivo di un evento che aspettava da tempo e che l’ha resa felicissima.

Sono tante le fasi della vita di una persona e tra queste c’è sicuramente quella che sta vivendo la D’Urso che, a 65 anni, sta vivendo l’emozione più grande. A confessarlo è stata la stessa Barbata nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

Barbara D’Urso e l’emozione di diventare nonna

Le gioie più grandi della vita di Barbara D’Urso si chiamano Giammauro ed Emanuele: il primo è nato nel 1986 e il secondo due anni dopo, nel 1988. Entrambi sono frutto dell’amore con Mauro Berardi, sicuramente l’amore più grande della conduttrice che, in questi anni, ha protetto fortemente il desiderio di riservatezza dei figli al punto da aver confessato di essere diventata nonna per la prima volta solo qualche mese dopo la nascita della sua nipotina.

Ebbene sì: Barbara D’Urso è diventata ufficialmente nonna e i rumors delle scorse settimane sono stati confermati da lei stessa ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso dell’intervista rilasciata nella puntata di domenica 29 gennaio di Verissimo.

«Io non amo parlare dei miei figli e loro non amano che io parli di loro, ma la loro non è una presa di distanza. Mi dicono “noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro”. Hanno fatto molti sacrifici per arrivare dove sono, non vogliono che si sappia che lavoro fanno. Perchè non vogliono che si pensi che l’ho aiutati io», ha spiegato la conduttrice.

Poi, felice e al settimo cielo, si lascia andare confessando quello che è il più dolce dei segreti: «Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perchè siamo in due città diverse».

Barbara che sconvolge tutti con i suoi outfit, dunque, è diventata nonna di una bambina che le ha ridato nuove energie e gioia di vivere. A causa degli impegni di lavoro e vivendo in due città diverse, purtroppo, non riesce a vederla e a viverla come vorrebbe.