Diletta Leotta, lunghi capelli biondi: prendi spunto da lei per queste 3 acconciature favolose per la primavera

Bellissima e vulcanica, sempre al centro del gossip, Diletta Leotta è una delle più belle donne italiane: merito anche dei suoi lunghi capelli favolosi, scopri le sue 3 acconciature più belle tutte da imitare.

Continua ad essere la protagonista delle pagine rosa. La splendida Diletta Leotta non è soltanto una delle conduttrici di sport più amate in Italia, ma anche una coinvolgente reginetta del web. Il suo profilo Instagram conta ben 8,6 milioni di follower e non è un caso. Conosciuta a livello internazionale, la speaker condivide quotidianamente momenti della sua vita professionale e privata.

É proprio sui social che ha ufficializzato la sua ultima love story, tra baci e abbracci appassionati, con il giocatore del Newcastle, Loris Karius. Raggiungendolo a Londra per fargli sentire la sua vicinanza durante la partita contro il Manchester United e dedicandogli una lettera romantica, la biondissima continua a far sognare. Ma a renderla così popolare, oltre che la serietà nel suo lavoro, è anche uno charme incontestabile.

Sorriso smagliante e fisico tutto curve, la siciliana sfoggia sempre un look studiatissimo e perfetto. Non è mai capitato di vederla con un capello fuori posto e la sua lunga chioma bionda è l’invidia di moltissime. Ma quali sono le sue acconciature più belle? Abbiamo deciso di proporvi tre diversi stili, naturalmente di grande tendenza, da poter imitare nella prossima primavera. Diletta, insegnaci tu!

Dalle onde all’updo: gli hairstyle di Diletta Leotta che ti trasformeranno in una diva glamour

In ogni sua apparizione pubblica Diletta è assolutamente impeccabile. La sua folta chioma illuminata da un delicato balayage biondo dorato, viene perfettamente acconciata seguendo gli hairstyle più amati del momento. Dalle occasioni più formali fino a quelle più mondane, ogni evento che la riguarda è accompagnato dal look perfetto. Non ci resta che prendere spunto da lei quindi, per scegliere le acconciature della prossima stagione. Naturalmente, queste si adattano alla perfezione a chi è dotata di lunghi capelli, ma andranno benissimo anche per la lunghezza media.

Il primo è il liscio naturale. Questo styling mira a dare il maggior volume possibile, ma con un risultato semplice e senza eccessi. É perfetto per il giorno ma anche per la sera. La Leotta lo sfoggia infatti, sia in occasioni di viaggi e appuntamenti professionali, che in uscite notturne mondane. L’abbiamo vista così anche durante la settimana della moda milanese.

La seconda proposta sono le beach waves effetto naturale. La conduttrice di DAZN ama alla follia i capelli mossi, come dimostrano i boccoli di tutti i generi che sfoggia nelle sue giornate. Capita spesso di vederla con onde classiche e precise, ma per la prossima primavera scegliamo di seguire il suo stile più casual e volutamente casuale. Le beach waves donano movimento soprattutto nella parte finale delle lunghezze, con delle pieghe scomposte e disuguali che nulla hanno a che vedere con i boccoli. Sembrano piuttosto, i capelli di quando ci si è appena svegliate (ma molto più glamour!).

Per ultimo l’updo elegante. Se nella bella stagione avete in previsione una cerimonia o un party speciale, questa è l’idea giusta per voi. Con questo styling i capelli diventano super chic, in un’acconciatura da poter replicare semplicemente anche a casa. La chioma va fermata in una coda alta e ben tirata, lasciando un morbido bun in cima. Le lunghezze rimaste fuori si portano in avanti e si crea un finto ciuffo laterale che poggia delicatamente sull’orecchio. Per un effetto preciso e shine, si potrà utilizzare qualche goccia di gel. Pronte a sentirvi delle vere icone di bellezza proprio come lei?