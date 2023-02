Cinque semplici trucchi per sembrare più snella con i look del momento

Per sembrare più snelle ci sono piccoli accorgimenti da seguire, molti li conosciamo già ma non se ne sa mai abbastanza su questi temi. Scopriamo quindi quali look creare per perdere una taglia o due, almeno all’apparenza.

La prima cosa da tenere sempre bene a mente è di indossare abiti della propria taglia, non più piccoli e non più larghi, fanno ovviamente eccezioni i capi oversize che però vanno dosati con cura. Le scarpe non vanno sottovalutate come spesso si fa perché hanno un ruolo fondamentale. Se si tratta di sneakers con suola alta allora la figura sarà immediatamente più slanciata e, di conseguenza, più magra a colpo d’occhio.

Un altro trucchetto è quello di sfoggiare gonne corte, poco importa quanto la rotondità abbia avuto la meglio sui fianchi, per riuscire nella nostra mission dobbiamo essere audaci.

Favolose dritte per sembrare più magre – e dove trovarle –

Come abbiamo visto per gli abiti sottoveste ci sono svariate alternative sia di match che effettive di stile anche nel voler apparire più snelle. Non serve essere stecchini o, come si usa dire oggi, “model type” ma basta saper portare le cose con convinzione e classe. La seta ed il raso sono impietosi nei confronti del grasso ma se si opta per un corto, di un colore scuro ed intenso allora otterremo l’effetto desiderato.

Ogni tipo di jeans a vita alta andrà bene. Siccome non si capisce quasi più il nome di uno o dell’altro modello, restiamo sul basic e lontane da eccessi che metterebbero inevitabilmente il focus su lato b e gambe (spesso parte critica per chi è più rotonda del suo solito). La proposta di Zara consiste in jeans a campana blu notte (39,95 euro sul sito ufficiale) davvero un passe-partout.

Gli abiti a trapezio sono un altro grande alleato per chi vuole perdere peso all’apparenza. Anche in questo caso sarà la struttura a bilanciare visivamente il corpo “allungandolo dove serve”. Un ottimo esempio, rosa acceso e con maniche lunghe e stamp centrale, è stato realizzato da Asos Edition (213,99 euro).

In ultimo ecco le giacche corte. Non ci riferiamo a quelle in pelle da vera rocker bensì alle tipologie bon ton ispirate a Chanel e viste sulle passerelle di quest’ultima settimana della moda milanese anche da Elisabetta Franchi. La cropped bianca in tweed sfrangiato con ampie tasche (800 euro) fa però parte della collezione primavera – estate a riprova del fatto che si tratti di un continuativo su cui puntare.

Ora abbiamo tutte le informazioni necessarie alla conquista del peso forma desiderato. Tra un allenamento e l’altro, lanciamoci con outfit ad hoc!

Silvia Zanchi