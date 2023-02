Gli intrecci giusti per l’estate sono quelli stile vichinga: grinta da guerriera ma super glamour

Guardiamo alle acconciature delle prossime stagioni ispirandoci ad uno stile grintoso e di tendenza: tira fuori la vichinga che c’è in te con questi intrecci favolosi, sarai stupenda.

Sarà merito anche delle recenti produzioni televisive che hanno portato al successo le serie dedicate al mondo dei vichinghi, ma il loro stile è diventato incredibilmente di tendenza. Possenti e grintosi, rappresentazione stessa di un animo battagliero e quasi tribale, i guerrieri norreni fanno impazzire con le loro vicende storiche (anche un po’ romanzate per la tv). Ma non sono soltanto gli uomini ad essere ispirati dai personaggi più forti di quest’epoca.

Ebbene sì, anche le donne vichinghe diventano le beniamine da imitare per look e, soprattutto, hairstyle. Hanno preso in breve tempo piede in tutto il mondo le acconciature ispirate al loro inconfondibile stile. Lunghissime capigliature quasi incolte, ma fermate in code, mezze-code alte ed elaborati intrecci, protagonisti oggi di tantissime reinterpretazioni.

Lo stile vichingo nei capelli viene attualizzato e rivisitato, diventando l’acconciatura più cool da sfoggiare al momento. E non dimentichiamo gli accessori. Anche questi diventano spesso fondamentali per giocare con lo stile semi-tribale. Lasciamo spazio alla fantasia dunque, nella prossima estate, diventando tutte guerriere con gli hairstyle più belli da sfoggiare in vacanza e al mare!

Guerriere di ogni giorno: scegli l’acconciatura perfetta per sentirti una vichinga dei tempi moderni

Immergiamoci in questo mondo fatto di scontri, passioni e soprattutto energia: è il momento di tirare fuori la vichinga che è in voi in semplici mosse. Se non siete delle esperte di hairstyle e la manualità non è il vostro forte, portate una di queste ispirazioni alla vostra parrucchiera e lasciatela giocare con le sue abilità. Se invece amate fin da bambine intrecciare i capelli in ogni modo, datevi da fare e preparatevi a lasciare tutti a bocca aperta con un look esplosivo. Le acconciature qui proposte, sono l’ideale per capelli più lunghi (proprio perché più simili allo stile dei vichinghi), ma nessuno vi vieterà di provarle anche su quelli più corti.

In questa versione la chioma viene completamente raccolta, anche se in diverse sezioni. La parte centrale dell’acconciatura diventa una coda di cavallo, trasformata poi in una maxi treccia. Ai lati e sopra la testa, delle trecce francesi disegnano delle trame precise con le loro diverse dimensioni. Per un risultato da vera guerriera e perfettamente estivo. Perché non sfoggiarlo per una serata in discoteca?

Questa volta i lunghissimi capelli assumono la forma di un semi-raccolto, che sembra unire lo stile di una principessa a quello di una guerriera vichinga. Diventano protagonisti 3 maxi chignon che si posano sulla parte posteriore della testa fermando gran parte della chioma. Ma le lunghezze scendono dalla nuca con una serie di trecce suggestive. Pronte a scrivere la vostra storia preferita?

Il “finto mohawk” è tornato più che mai di tendenza in quest’ultimo periodo. Riproposto in questa versione dall’ispirazione vichinga, è la realizzazione di un finto stile mohicano. I capelli, invece che rasati come nel classico hairstyle, vengono fermati completamente sui lati attraverso 3 o più treccine francesi attaccate alla testa. La parte centrale può restare sciolta e liscia o messa in piega con semplici onde. In questo caso, è resa ancora più tribale da una maxi treccia super voluminosa.

Se vi è capitato di dare un’occhiata ai trend più amati del momento in fatto di acconciature, vi sarete già rese conto di quanto stiano spopolando gli accessori metallici. Possono essere perline forate al centro da far passare attorno alle trecce, decorate con trame etniche. O può trattarsi di semplici anellini argentati o dorati, inseriti all’interno dei capelli per impreziosirli con un tocco di luce. In qualunque caso, l’ispirazione di questi dettagli è assolutamente vichinga. Abbinateli quindi a trecce e capelli raccolti per un look perfetto da utilizzare la prossima estate. Sembrerete uscite dal vostro amato telefilm.