Maria De Filippi struggente: le parole ad Amici dopo il lutto commuovono tutti

Maria De Filippi commuove il pubblico di Amici con delle parole struggenti dopo la morte di Maurizio Costanzo: il gesto colpisce tutti.

Dopo la pausa decisa da Mediaset in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, tutti i programmi di Maria De Filippi sono tornati in onda. Oltre a Uomini e donne che ha occupato la fascia del primo pomeriggio, anche Amici è tornato ad essere trasmesso con il daytime. Durante l’appuntamento con il talent show trasmesso il 6 marzo, Maria De Filippi è stata la protagonista indiscussa di un toccante discorso che ha emozionato tutti i telespettatori.

Di fronte alla crisi di Cricca, uno dei cantautori della scuola, la conduttrice ha scelto di parlargli per infondergli coraggio in vista dell’ultima e decisiva fase del programma. Un discorso ricco di parole importanti che hanno emozionato il pubblico soprattutto per il momento in cui è stato pronunciato.

Il discorso da pelle d’oca di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

Prima di trasmettere le puntate di C’è posta per te, Amici e Uomini e Donne, canale 5 ha mostrato ai telespettatori la lettera con cui la De Filippi ha ringraziato il pubblico per l’affetto che le ha dimostrato durante i giorni successivi alla morte di Maurizio Costanzo in seguito alla quale ha avuto il supporto dell’amica Sabrina Ferilli protagonista di un grande gesto. Durante il daytime di Amici del 6 marzo è stato così trasmesso il momento del confronto tra Cricca e Lorella Cuccarini.

Il cantante, durante l’appuntamento pomeridiano di Amici del 5 marzo ha ricevuto la critica di Charlie Rapino convinto che la sua musica sia poco moderna. Una critica condivisa da Rudy Zerbi, ma anche da Lorella Cuccarini che, durante il confronto, ha ammesso di avere la stessa idea esortando l’allievo ad essere meno “capoccione e presuntuoso”.

Le parole dell’insegnante hanno mandato in crisi Cricca che ha così ricevuto il sostegno della De Filippi che, in collegamento, ha provato a risollevargli il morale.

“Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro significa che crede tanto in te. Vedila da questo punto di vista e molla ogni tanto. Non è successo niente, ragionaci ti prego, non è successo nulla. Può capitare di non fare le cose perfette. Può succedere di sbagliare e può essere che sbaglia lei. Però non può non dirti il suo punto di vista” – ha detto la conduttrice che ha provato a trasmettere fiducia al giovane cantautore. “Non andare così nel panico dai. Tu devi fare quello che vuoi, se credi nel tuo pezzo sceglilo. Non è che accontentando Lorella fai la scelta giusta. Per te conta più accontentare te o lei? A te piace il singolo, a Rudy e Lorella no, ad altri piacerà”.

Le parole di Maria hanno colpito il pubblico perchè pronunciate in un momento difficile della sua vita privata. “Pensare che Maria è stata lì a parlare e rincuorare Cricca mentre Maurizio era in ospedale mi fa capire ancora di più quanto sia grande questa donna”, scrive un utente su Twitter.