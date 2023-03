Nozze a sorpresa a Uomini e donne: dopo l’addio, matrimonio e figlio

Dopo essersi detta addio, la coppia di Uomini e Donne torna insieme e annuncia il matrimonio: arriva anche un figlio?

Le coppie nate nello studio di Uomini e Donne continuano a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico che continua a seguirle anche dopo la conclusione del percorso nel programma di Maria De Filippi. Una delle ultime coppie nate nel dating show di canale 5, dopo essersi lasciata, non solo è tornata insieme, ma è pronta a convolare a nozze.

Ad annunciare l’imminente matrimonio della coppia è stato Amedeo Venza che ha svelato anche la data delle nozze: la coppia, secondo quanto fa sapere Venza su Instagram, dovrebbe sposarsi domenica 5 marzo. La coppia, inoltre, potrebbe nascondere anche un dolce segreto.

Coppia di Uomini e Donne annuncia il matrimonio: fan in delirio

La loro storia sembrava finita e, invece, non solo l’amore è tornato, ma ora è pronto per essere coronato con il matrimonio. Stiamo parlando di Sara Shaimi e Sonny Di Meo che, come ha svelato Amedeo Venza, dovrebbero sposarsi domenica 5 maro. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, nell’ultimo periodo, ha fatto molto parlare per l’addio e, successivamente, il ritorno di fiamma che, a quanto pare, è stato decisivo. Per la coppia, inoltre, non ci sarà solo il matrimonio, ma anche una dolce sorpresa come svela Venza senza aggiungere particolari.

I fan hanno così immediatamente pensato ad una probabile gravidanza dell’ex tronista: il matrimonio imminente, dunque, nasconde un dolcissimo e bellissimo segreto?

La conferma del matrimonio è arrivata da Sonny che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha ricondiviso il post di Amedeo Venza e quelli delle varie fanpage che stanno augurando il meglio alla coppia. Ancora una volta, l’amore nato all’interno del programma di Maria De Filippi, ancora in lutto dopo la morte di Maurizio Costanzo, si dimostra vero e profondo.

Sonny e Sara sono solo gli ultimi a coronare il loro sogno d’amore. Nel corso degli anni, sono tantissime le coppie che si sono sposate e hanno formato una famiglia anche senza il matrimonio. Tra le coppie più amate ci sono sicuramente Beatrice Valli e Marco Fantini, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e così via. La lista, dunque, è davvero lunga ed oggi diventa ancora più numerosa con Sonny e Sarah.