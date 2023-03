Forfora secca? Questo rimedio naturale ti aiuterà ad eliminarla!

Scopri come dire addio alla forfora secca grazie ad un solo rimedio naturale. Il risultato sarà super.

La forfora secca è un problema particolarmente insidioso e che in primavera tende ad apparire ancor più difficile da affrontare. Oltre ad essere decisamente antiestetica rappresenta infatti una fonte certa di fastidio. E tutto per via del prurito che causa quotidianamente e a cui si aggiunge la necessità di grattarsi. Eliminarla è quindi un imperativo che non sempre risulta possibile. Spesso, infatti, shampoo e lozioni sembrano non funzionare.

Eppure, ci sono alcuni rimedi naturali che possono fare la differenza e tra questi, uno davvero valido è il gel di aloe vera. Questo prodotto che si trova sia in commercio ma che è ricavabile direttamente dalle foglie della piantina di Aloe, rappresenta un vero aiuto in fatto di forfora. Cosa che unita al suo essere green ne fa un prodotto che vale davvero la pena provare. Dopo aver visto quali sono gli errori da non fare mai quando soffri di forfora, ecco quindi come aiutarti con il gel di Aloe vera.

Gel all’aloe vera contro la forfora? Ecco perché funziona

Tra i tanti prodotti in grado di contrastare la forfora secca, il gel di Aloe vera sembra uno tra i più performanti. Ricco di proprietà benefiche è infatti in grado di riparare la cute grazie alla presenza di vitamine e minerali ai quali si aggiungono anche degli acidi grassi indispensabili.

A tutto ciò si aggiunge l’aspetto positivo della sua azione lenitiva che agisce direttamente contro il prurito, aiutando così ad eliminare uno dei sintomi più fastidiosi e che in genere portano all’effetto “neve” sui vestiti. Inoltre, questo gel contiene un particolare zucchero detto acemannano che oltre ad essere noto per le sue proprietà antitumorali, si rivela anche un valido antivirale. Ciò aiuta a contrastare la forfora nel breve e nel lungo periodo.

Ovviamente, questo prodotto è da usare solo se non si è allergici e magari dopo aver sentito un dermatologo. A volte, infatti, la forfora necessita di vere e proprie cure per poter andar via per sempre. Qualora il gel di Aloe o altri prodotti non dovessero funzionare, si rivela quindi molto importante consultare il medico per capire il problema e affrontarlo con gli strumenti migliori.

Come applicare il gel di Aloe vera per dire bye bye alla forfora

Ora che hai capito perché questo prodotto naturale risulta così efficace contro la forfora secca, ti starai chiedendo come applicarlo.

In genere puoi usarlo subito dopo un primo shampoo, applicandolo sul cuoio capelluto e facendolo agire per circa mezz’ora. Ovviamente dovrai stare attenta che non bruci e che non ci siano reazioni allergiche. In caso contrario dovrai eliminarlo subito.

Per sicurezza, potresti effettuare un rapido test il giorno prima applicando un po’ di gel sulla parte interna del polso. In questo modo eviterai fastidi e/o bruciori.

Detto ciò, una volta applicato e fatto agire per il tempo necessario, ti basterà risciacquare la cute e lavare i capelli come fai di solito.

Li sentirai da subito più forti e belli e ti accorgerai che la forfora è già di meno se non addirittura sparita.

Un risultato davvero semplice da ottenere, green e ovviamente più economico rispetto a quelli che troveresti in commercio. Comodo, no?