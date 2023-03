Ilary Blasi, il ritorno a Mediaset con un’amara sorpresa: clamorosa indiscrezione

Ilary Blasi sta per tornare in tv, su Mediaset, con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma dietro ci sarebbe un’amara sorpresa.

Dopo quasi un anno dalla sua ultima apparizione televisiva, Ilary Blasi sta per tornare ufficialmente in onda. La conduttrice sarà al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che dovrebbe prendere il via da metà aprile, al termine della lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Ilary dovrebbe avere, come compagni di viaggio, ancora Alvin nel ruolo di inviato, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi in quello di opinionisti.

Il cast dell’Isola non è stato ancora ufficializzato e la redazione è ancora a lavoro per la scelta dei concorrenti. Nel frattempo, Ilary si gode il fidanzamento con l’imprenditore tedesco Bastian con cui ha trascorso il weekend in Germania, ma per lei, il ritorno in tv, potrebbe nascondere un’amara sorpresa.

Ilary Blasi: brutte notizie per l’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 debutterà, in prima serata su canale 5, lunedì 17 aprile. Secondo quando riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, tuttavia, sembra che i vertici Mediaset siano preoccupati per la scelta dei concorrenti. Tra i nomi che stanno trapelando sono pochissimi i vip e questo starebbe preoccupando Mediaset che vorrebbe evitare momenti di trash.

“So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”, fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia.

Ad Ilary Blasi sarà così affidato il compito di gestire il cast dell’Isola che, tuttavia, non fa in onda in diretta 24 ore su 24 come il Grande Fratello Vip e ciò dovrebbe evitare scivoloni se non durante le puntate serali, ma chi sono i concorrenti? I nomi non sono stati ancora ufficializzati, ma secondo alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, in Honduras, dovrebbero sbarcare i seguenti nomi:

Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini

L’ex suor Cristina Scuccia

Pamela Camassa,

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Gianmarco Onestini

Helena Prestes

Fiore Argento

Elga e Serena Enardu

Claudia Motta

Christopher Leoni

Gian Maria Sainato

Saranno, dunque, questi alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023? Il cast, naturalmente, dovrà essere ufficializzato e, soprattutto, non è stato ancora completato. Nel frattempo, Ilary è rientrata a Roma dopo il recente viaggio in Germania ed è pronta per tuffarsi nuovamente sul lavoro per mettere fine a tutte le voci di gossip che l’hanno travolta da quando è finito il matrimonio con Francesco Totti.