Lavinia Mauro, il dolce gesto per il fidanzato Alessio Corvino dopo Uomini e Donne

Lavinia Mauro sorprende il fidanzato Alessio Corvino con un dolce e appetitoso gesto che lo fa sciogliere: cosa ha fatto l’ex Uomini e Donne.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino formano una delle coppie più belle tra quelle nate nelle ultime stagioni di Uomini e donne. Lavinia, arrivata nel programma di Maria De Filippi lo scorso settembre, ha dato vita ad un trono lungo ed emozionante al termine del quale ha scelto Alessio Corvino con cui vive una storia d’amore che dura da più di due mesi.

La coppia non convive ancora, ma cerca di trascorrere la maggior parte del tempo insieme in base ai vari impegni. Negli scorsi giorni, così, Lavinia ha deciso di sorprendere e coccolare il fidanzato con un gesto d’amore molto gustoso.

Lavinia Mauro chef per Alessio Corvino: la reazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Non solo bella, simpatica e intelligente, ma anche un’ottima cuoca. Lavinia Mauro ha diverse doti nascoste e tra queste anche quella culinaria che ha deciso di tirare fuori per prendere per la gola il fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così deciso di mettersi ai fornelli per preparare un bel pranzetto al fidanzato: il pranzo sarà stato apprezzato da Alessio?

Con un breve video pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, Lavinia ha mostrato ai followers non solo di saper cucinare, ma anche di riuscire a prendere per la gola il fidanzato che ha particolarmente apprezzato il piatto preparato dalla fidanzata al punto da essersi concesso anche la scarpetta.

Belli e innamorati, i due ex protagonisti di Uomini e Donne continuano a regalare contenuti ai fan che amano vederli così uniti e complici. A differenza di Luca Daffrè e Alessandra Somensi che si sono detti addio poche ore dopo la scelta, tra Lavinia e Mauro procede tutto a gonfie vele. La storia tra i due continua a distanza, ma non è escluso che dopo l’estate non dare una svolta al rapporto cominciando una convivenza.

Nel frattempo, i due si apprestano a vivere la prima estate insieme dopo aver partecipato, per la prima volta l’uno accanto all’altra, anche ad un matrimonio immortalando il momento romantico con la foto che vedete qui in alto. A Uomini e Donne, dunque, Alessio e Lavinia hanno trovato l’amore che cercavano.