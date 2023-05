Uomini e Donne shock: la coppia più bella si è già lasciata

Sembrava destinata a far sognare i fan, ma la coppia più bella tra le ultime nate a Uomini e Donne si è già lasciata.

Per innamorarsi non sono necessari mesi e, spesso, basta un colpo di fulmine per dare il via ad una splendida storia d’amore. E’ quello che speravano i fan di Uomini e Donne dopo aver assistito prima alla conoscenza e poi alla scelta di una coppia. Nel programma di Maria De Filippi, nella stagione che si è appena conclusa, si sono formate diverse coppie. Alcune sono nate tra le dame e i cavalieri del trono over e altre, invece, sono nate nel trono classico.

Da anni, ormai, nel programma di Maria De Filippi, nascono amori. Alcuni durano ancora mentre altri sono giunti al capolinea dopo aver formato anche famiglie come quello di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Le coppie nate nella stagione che si è appena conclusa si stanno mettendo in gioco, ma una, in particolare, si sarebbe già detta addio.

L’addio pochi giorni dopo la scelta: coppia di Uomini e Donne al capolinea

Le coppie del trono classico che si sono formate quest’anno sono quelle di Federico Nicotera e Carola, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Una di queste coppie si sarebbe già lasciata. Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, la storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi sarebbe giunta al capolinea.

Deianira, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screen della segnalazione ricevuta che recita: “Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“.

Una segnalazione che ha scatenato i commenti dei fan che si erano già allarmati per la mancanza di contenuti di coppia subito dopo la scelta. Quella di Luca, come è stato sottolineato dal popolo del web, è stata una scelta insolita. Il tronista ha scelto dopo poche esterne l’unica ragazza per la quale aveva provato un trasporto. Dopo la scelta, Alessandra ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del momento mentre sul profilo di Lica non è comparsa alcuna foto di coppia.

I due, tuttavia, sui social, si seguono ancora, ma ad oggi hanno regalato pochissimi contenuti di coppia ai fan che speravano di vederli sereni e affiatati. Dopo la fine delle storie con ragazze famose, Luca Daffrè avrà già messo un punto alla sua storia con Alessandra?