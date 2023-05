Luca Daffrè ha scelto Alessandra, ma conosce le sue ex? Gli amori famosi del tronista di Uomini e Donne

Luca Daffrè ha scelto Alessandra al termine del suo percorso a Uomini e Donne, ma sapete chi sono le sue ex? Tutte famose.

Luca Daffrè, arrivato sul trono di Uomini e Donne per ultimo, ha già fatto la sua scelta. Il tronista, nel corso della registrazione del dating show di canale 5 dell’8 maggio, ha scelto Alessandra, l‘unica ragazza con cui c’è stato un bacio e una conoscenza più approfondita. Come raccontano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione della scelta, Alessandra è stata l’unica ragazza a scendere. Dopo aver mostrato la loro ultima esterna, al centro dello studio, sono state sistemate le sedie rosse. Dopo il discorso di Luca che ha deciso di scegliere in modo differente rispetto agli altri tronisti, è arrivato il sì di Alessandra, un bacio e i classici petali rossi.

Per la nuova coppia di Uomini e Donne sta per iniziare una nuova fase della vita. Come accaduto per tutte le coppie nate a Uomini e donne, anche Luca e Alessandra dovranno aspettare la messa in onda della puntata prima di mostrarsi insieme sui social. Prima della fatidica scelta, parlando delle sue corteggiatrici, Luca aveva spiegato di aver deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscere un prototipo di ragazza diverso da quelle che ha sempre frequentato. A tal proposito: chi sono le sue ex? Tutte bellissime e famose.

Ex fidanzate Luca Daffrè: da Sophie Codegoni a Oriana Marzoli

Dopo essere stato un corteggiatore di Teresa Langella, un tentatore di Temptation Island, nuovamente un corteggiatore durante il trono di Angela Nasti e, infine, un naufrago dell’Isola dei Famosi, Luca Daffrè è diventato un tronista concludendo rapidamente il suo percorso con la scelta della corteggiatrice Alessandra.

Nel passato del tronista ci sono diversi flirt con ragazze famose. La prima fidanzata famosa è stata l’influencer Camilla Caimi. Poi ha avuto un flirt con Sophie Codegoni, anche lei ex tronista ed oggi felicemente fidanzata con Alessandro Basciano da cui aspetta una bambina, Celine.

Nel passato sentimentale di Luca, inoltre, spunta anche Oriana Marzoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed oggi fidanzata con Daniele Dal Moro che ha conosciuto proprio all’interno della casa. A proposito di Oriana, ai microfoni di Fanpage, Luca ha parlato così: “Con Oriana c’è stata sin da subito una bella intesa, ma abbiamo avuto poco tempo per conoscerci. Lei era a Madrid, è venuta un paio di volte a Milano. Io per lavoro non riuscivo mai a raggiungerla. Devo dire che era iniziata bene, ma è durata poco. Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare”.

Infine, durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, era nata un’amicizia con Maria Laura De Vitis che non aveva mai nascosto la propria attrazione nei suoi confronti. Tale amicizia, però, non si è mai trasformata in qualcosa di più profondo.