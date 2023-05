Pamela Camassa: hai mai visto la sorella Manola? Identica alla naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. Ecco l’incredibile somiglianza.

Ci sono sorella che si assomigliano incredibilmente ed altre che, invece, sembrano quasi estranee avendo in alcuni casi non solo lineamenti diversi, ma anche colori opposti. Non è il caso, però, di Pamela Camassa e della sorella Manola che si assomiglianza davvero tanto e dimostrano di avere la bellezza nel DNA. Caratterialmente, invece, sembrano molto diverse. Motivo che le ha spinte a scegliere due strade professionali opposte.

Se, infatti, la Camassa ha scelto il mondo dello spettacolo, la sorella Manola lavora in un settore che non ha nulla a che vedere con quello televisivo. Contrariamente alla sorella, infatti, non ha mai amato le luci dei riflettori. Restia a mostrarsi in pubblico, sono poche le foto di Manola Camassa che circolano sul web.

Curiosando, però, tra le foto presenti sul profilo Instagram della fidanzata di Filippo Bisciglia, è possibile scovare anche Manola, presente in una foto di famiglia con la sorella e la madre.

Manola Camassa: chi è la sorella di Pamela Camassa e l’incredibile somiglianza

Classe 1975, Manola Camassa è la sorella maggiore di Pamela ed è più grande di quest’ultima di ben nove anni. Da sempre molto legata alla sorella minore, l’ha sempre protetta e, nonostante le due abbiano scelto due strade diverse che, sin da giovanissima, hanno portato Pamela ad allontanarsi dalla propria famiglia per inseguire i suoi sogni, sono riuscite a mantenere uno splendido legame.

Diversamente dalla sorella, però, Pamela Camassa è allergica alle luci dei riflettori e sembra allergica ad apparire in pubblico anche se, in pochissime occasioni, ha fatto un’eccezione proprio per Pamela come in occasione dell’intervista che quest’ultima ha rilasciato a Verissimo prima della partenza dell’Isola dei Famosi 2023 facendole recapitare un videomessaggio.

Non si esattamente quale sia il lavoro di Manola che è sposata e ha regalato alla sorella Pamela due splendide nipoti: Sophie e Giulia. In virtù dello splendido rapporto che ha con la sorella Manola, la fidanzata di Filippo Bisciglia che vive a Roma in una splendida casa ha tatuato il nome Manola in arabo come simbolo del loro meraviglioso legame, ma com’è fisicamente Manola Camassa? Come la vedete nella foto qui in basso.

Nella foto che vedete qui in alto, la Camassa è proprio in compagnia della madre e della sorella Manola a cui assomiglia davvero tanto.