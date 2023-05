Con queste app sanno subito dove sei: disinstallale tutte se vuoi proteggere la tua privacy!

Hai bisogno di maggiore privacy per proteggere i tuoi dati? In questo modo potrai farlo in modo efficace!

Abbiamo tutti bisogno di privacy ogni tanto, se non sempre. Con le nuove tecnologie è molto più difficile di prima. C’è proprio bisogno di una maggiore conoscenza per poter porre fine all’accesso totale che molte applicazioni hanno alle nostre informazioni e posizioni.

Le tecnologie attuali si sviluppano e rinnovano di giorno in giorno. Per chi ha una età un po’ più avanzata o adulta è davvero difficile riuscire a rimanere al passo con i tempi e con i nuovi sviluppi tecnologici. Sotto questo punto di vista sembra infatti che a volte ci sia ben poco da fare. In realtà non è così.

I social network sono una novità davvero molto diffusa. Chiunque al giorno d’oggi ha un account social, basti considerare Facebook, Twitter, Tiktok e tutti quanti gli altri. Non solo, molteplici sono le applicazioni di messaggistica, o semplicemente di gioco e svago. Tutte queste applicazioni però hanno un lato che non è molto apprezzato da tutti gli utenti.

Molte di esse infatti possono facilmente accedere alla nostra posizione, ai nostri dati ed alle nostre informazioni personali. C’è bisogno di privacy. In questo modo potrai facilmente ottenere quello che desideri.

Queste app accedono ai tuoi dati. Scopri come fermarle e salvare i tuoi dati!

Ci sono molteplici applicazioni che possono accedere alla tua posizione ed ottenere da te delle informazioni sui tuoi dati. Questa cosa infatti non fa piacere a nessuno, tutti hanno bisogno di almeno un po’ di privacy e salvaguardia dei propri dati. Il metodo è davvero veloce assieme a moltr altre idee.

Il primo passo infatti consiste nell’entrare nelle impostazioni del proprio cellulare o altro device e cliccare su geolocalizzazione. In questo modo avrai accesso a tutte le applicazioni che hanno accesso alla tua posizione. Ti basterà cliccare sul tasto di fianco per poter disabilitare l’autorizzazione alla geolocalizzazione.

È possibile trovare il tasto “consentire” e “non consentire”. In questo caso bisognerà cliccare sulla seconda opzione per disabilitare tale autorizzazione per quelle applicazioni a cui non si vuole dare accesso. Questo garantirà assolutamente privacy e protezione delle tue informazioni.

Un altro metodo efficace consiste nel leggere accuratamente le impostazioni delle app che si vogliono scaricare. In alcuni casi infatti molte applicazioni hanno al proprio interno delle impostazioni per autorizzare accesso ad informazioni e dati. In questo caso basterà disabilitare il tutto all’interno dell’ applicazione e saremo completamente protetti dal diffondere e condividere dati personali e quindi la propria privacy.

Se ci si tiene a questo tipo di cose è giusto che si abbia l’opzione per poterlo fare. A volte non si conoscono le informazioni su come farlo e per questo è sempre un bene fare qualche ricerca. I dati vanno protetti e così lo si fa in modo facile e veloce!