Vuoi più privacy per il tuo balcone? Ecco le idee più economiche

Scopri quali sono le idee più economiche per ottenere maggior privacy nel tuo balcone.

Poter contare su uno spazio all’aperto da vivere al meglio durante la bella stagione è molto importante. Ciò vale sia se si ha a disposizione un giardino che un semplice balcone. Anche il balcone di casa, infatti, può rappresentare un luogo piacevole da vivere e da dedicare ai momenti di relax.

Per farlo, però, è indispensabile riuscire a creare la giusta atmosfera che ha bisogno di una certa privacy. Cosa che non è sempre facile da ottenere. Ecco, quindi, alcune idee che ti aiuteranno a cambiare le cose e a rendere il tuo balcone il luogo perfetto per i tuoi momenti speciali e per quelli da condividere con chi ami.

Come creare la giusta privacy nel tuo balcone

Poter contare su un balcone da vivere con la giusta privacy significa creare dei divisori che si frappongano tra te ed i potenziali vicini curiosi. Un modo per proteggerti in modo efficiente dagli sguardi non desiderati e per rendere al contempo il tuo spazio all’aperto più confortevole.

Se opererai per bene potrai infatti ricrearti uno spazio fresco ma così bello da sembrare quasi un prolungamento della tua casa. Una zona tutta da vivere e che scoprirai di amare molto più di quanto ritieni possibile.

Prolungare ringhiere o muretti

Se il tuo balcone ha delle ringhiere puoi appoggiare alle stesse delle griglie di legno che, una volta fissate, fungeranno da protezione. Allo stesso modo si possono usare anche delle canne di bambù o simili. Ciò ti aiuterà anche ad ottenere un po’ di ombra delle giornate di sole e donerà maggior atmosfera al tuo rifugio all’aperto. Un modo speciale per vivere il tuo balcone diversamente e per godere al meglio di tutti i momenti liberi della tua giornata.

Usare i vasi è una delle idee per dare privacy al balcone

Un altro modo per godere di maggior privacy è quello di inserire delle piante rampicanti nei vasi e sistemarle in modo da proteggerti nei punti che più desideri. Lasciandole salire fino al soffitto otterrai infatti una protezione naturale e così bella da vedere che ti farà sentire al centro di un giardino solo tuo. Inoltre, il verde, rasserena e ha la particolarità di far sembrare gli spazi più grandi.

Attaccare delle tende

Le tende sono un altro modo molto utile per creare delle divisioni. Possono essere appese dal soffitto o inserite in modo orizzontale sulla ringhiera del balcone. Ciò che conta è creare sempre qualcosa che sia armonico e piacevole da vedere e che sia sempre in tinta con eventuali decori o piante già presenti sul balcone. Così facendo il tuo spazio sarà gradevole sia se visto dall’esterno sia che quando lo vivi proprio dal centro.

Seguire queste semplici dritte e implementandole con quelle per arredare al meglio un balcone piccolo, consentirà al tuo balcone di diventare una stanza in più e tutto senza dover rinunciare alla privacy a cui tieni tanto.