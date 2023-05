Salva il portafoglio con i colori giusti: sceglili in casa e puoi dire addio agli sprechi, svelato il motivo

Per risparmiare su bollette e spese in casa, il segreto è scegliere i giusti colori: non bisogna mai commettere un grosso errore, se lo fai i consumi vanno alle stelle. C’è un motivo ben preciso.

La vita di oggi è diventata una vera e propria lotta ai consumi. Con il carovita che pesa sempre di più sulle spalle, risparmiare è diventata una priorità assoluta, sulla quale si modulano anche le più semplici azioni quotidiane. A partire dalla spesa dei beni alimentari e casalinghi, che si trasforma in una caccia agli sconti e alle offerte più vantaggiose per mettere via qualche centesimo.

Ma a pesare enormemente sulle tasche dei cittadini, restano soprattutto le bollette. Diventa essenziale quindi, andare alla ricerca di tutte le effettive possibilità di risparmiare in casa. Molto spesso anche le scelte che si compiono possono avere importanti conseguenze sul portafoglio, senza che neppure ci si renda conto. Eppure basta riflettere un po’ per scoprire qualcosa di davvero geniale.

Sempre più persone si interessano a scoprire metodi funzionali e intelligenti per spendere meno e talvolta, il segreto si nasconde proprio sotto agli occhi. Avete mai pensato a quanto i colori che si scelgono per l’arredamento e i tessili, possono influire sui consumi? Incredibile ma vero, ce n’è uno che vi fa spendere molto di più e non ci avete mai pensato prima.

Mai più questo colore in casa se non vuoi spendere una fortuna in bolletta: quali scegliere

Asciugamani, stracci, tovaglie, lenzuola, sono tantissimi i capi di biancheria che entrano a far parte della vita quotidiana. Ogni giorno tutti questi tessuti subiscono inevitabilmente un’esposizione al rischio di macchie. Più o meno evidenti che siano, queste implicano comunque che il capo venga messo immediatamente a lavare dopo essersi sporcato e spesso richiedono particolari accorgimenti. Ma chiaramente, il discorso cambia in base al colore. Non tutti avranno badato al fatto che, i tessuti scuri o caratterizzati da fantasie variopinte, sono dei veri alleati per le tasche.

Utilizzare degli asciugamani neri, grigi, marroni, blu o delle tovaglie con una bella fantasia floreale o astratta, permetterà infatti, di far notare meno le eventuali tracce di sporco e le macchie. Questo significa anche risparmiare nei lunghi processi di lavaggio che, al contrario richiedono i capi di colore bianco. Se il chiaro è la vostra passione ma volete tagliare le spese, dovrete rinunciare ai tessuti più candidi. Questi infatti, una volta macchiati, necessitano obbligatoriamente di dispendiosi trattamenti.

Ecco allora che occorrerà attrezzarsi di prodotti e detersivi specifici per smacchiare il bianco, che incideranno fortemente sul portafoglio. A questo si aggiungono i lavaggi spesso ripetuti prima che la macchia scompaia, che implicheranno un enorme consumo in termini di acqua e di energia elettrica, che si tradurrà in una bolletta salatissima. La prossima volta che vi troverete in un negozio di arredamento e tessili dunque, saprete già su quali nuances optare: addio bianco!