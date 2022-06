La reunion di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con quest’altra, notissima coppia del mondo dello spettacolo è stata accolta con grande stupore da tutti. Ecco di chi si tratta.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e da allora non si sono più lasciati. Amatissimi da gran parte del pubblico televisivo italiano (soprattutto dalle nuove generazioni), i due sono molto impegnati alla lavorazione di nuovi interessanti progetti che non vedono l’ora di condividere con i loro fan. La celebre coppia si è inoltre recentemente riunita con un’altra coppia vip chiacchieratissima, che per mesi è stata sulla bocca di tutti. Ecco qual è la coppia del mistero!

Tra le coppie più amate del Grande Fratello Vip ci sono di sicuro loro: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due sono da sempre molto uniti e passano ogni momento libero insieme, condividendo gioie e dolori. Riguardo al loro successo di pubblico, Sophia ha dichiarato “Non ce l’aspettavamo. Siamo contenti di aver portato fuori dalla Casa il vero amore, perché davvero è così.”

Alessandro ha poi aggiunto: “Credo perché siamo stati veri: anche i nostri litigi, i nostri momenti down, fanno parte della vita quotidiana e la gente si rivede in queste cose. Siamo persone umili e in questo ambiente l’umiltà è rara, ma molto, molto importante. Il pubblico non apprezza che si monta la testa.” L’affiatatissima coppia ha di recente rivelato di essersi riunita con un’altra coppia che, come loro, è stata protagonista della scorsa edizione del GF Vip. Ecco di chi si tratta.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la reunion inaspettata

La famosa coppia di vip Codegoni/Basciano (che ha recentemente fatto una rivelazione clamorosa) si è recentemente riunita con un’altra celebre coppia del GF Vip: Alex Belli e Delia Duran.

Il motivo è il lancio del nuovo brand ideato dalla Codegoni (che ha vissuto un dramma davvero sconvolgente), per il quale Alex Belli ha realizzato anche fotografie che presto verrano rese pubbliche. “Sono super contenta perché sta prendendo vita un progetto che mi è venuto in mente last minute e che sto organizzando !! Quindi mattinata di chiamate… sembro un centralino”, a e a scritto qualche tempo fa Sophie.

Inizialmente, il nuovo brand doveva essere interamente suo, poi lei e Alessandro hanno pensato di coinvolgere anche lui nel progetto (per la linea maschile). In questi giorni i due hanno voluto fissare un appuntamento con Belli e la moglie Delia per discutere i dettagli della collaborazione. Nella Factory di Belli le due coppie si stanno al momento confrontando su tutti i vari aspetti del progetto nascente. “Ragazzi sto ufficialmente scattando la mia linea quanto sono felice. Manca pochissimo!”, ha rivelato la Codegoni su Instagram. “Non vedo l’ora di farvi vedere tutto. Io la amo”.