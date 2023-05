Elodie oggi è una bomba di sensualità, ma ricordate i suoi inizi? Irriconoscibile

Elodie oggi è una vera bomba di sensualità con la sua incredibile bellezza, ma ricordate com’era agli inizi della carriera? Irriconoscibile.

Quando si pensa agli inizi della carriera si Elodie si torna immediatamente indietro nel tempo fino alla sua avventura nella scuola di Amici. Eppure, il debutto televisivo della Di Patrizi non è arrivato con la scuola più famosa d’Italia, ma con un talent show che ha sfornato nomi importanti per la musica italiana ovvero X Factor da cui sono usciti, tra i tanti, nomi come quelli di Noemi, Marco Mengoni, Maneskin diventati ormai una realtà della musica internazionale, Francesca Michielin, Michele Bravi e così via.

Per Elodie, invece, X Factor non è stato molto fortunato. Di quell’esperienza, tuttavia, restano le immagini di una giovane ragazza con un grande sogno da realizzare e con un look decisamente diverso non solo da quello di oggi, ma anche da quello che aveva ad Amici. La bellezza è sempre la stessa, ma effettivamente, si fa fatica a credere che la ragazza che anni fa ha partecipato a X Factor sia la stessa che oggi scala le classifiche.

Il look di Elodie all’inizio della carriera: ecco com’era la cantante anni fa

Bellissima sensuale, elegante, raffinata ed estremamente affascinante. Oggi Elodie è tutto questo ed è davvero difficile restare indifferenti alla sua bellezza con cui ha stregato i suoi fan e il cuore di Andrea Iannone con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. La Di Patrizi ha una fetta di pubblico fedele che la segue sin da quando, con i capelli rosa cortissimi, gli occhiali da vista e la tuta di Amici tentava di convincere gli addetti ai lavori di meritare una possibilità.

Possibilità che le è stata data e che lei ha saputo sfruttare al massimo sfornando un successo dopo l’altro, debuttando nel mondo del cinema e affiancando Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. Accanto all’evoluzione artistica è arrivata anche quella stilistica. Negli anni, infatti, la Di Patrizi ha cambiato più volte look convincendo sempre tutti. Dalle treccine al taglio corto fino al caschetto, i look dell’artista sono sempre piaciuti a tutti.

Pochi, però, ricordano effettivamente com’era Elodie ai tempi di X Factor. Siete pronti a restare totalmente senza parole?

Stesso sorriso, stesso sguardo e stessi lineamenti per la cantante che, però, aveva decisamente un altro look. Capelli lunghi, ricci e scuri che portava raccolti in una coda di cavallo. Anche l’outfit era molto diverso da quelli che sfoggia abitualmente ed era composto da un pantalone rosso, una maglia e una giacca bianca.

Dalla foto che vedete qui in alto sono trascorsi tanti anni e nella vita di Elodie è davvero cambiato tutto.