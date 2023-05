Il freezer esplode e rischio un’intossicazione: le 5 regole top per organizzarmi

L’uso del freezer in cucina ci facilita la vita, a patto di avere sempre chiaro come utilizzarlo al meglio: così non si sbaglia mai

Ah, se non l’avessero mai inventato. Ma in realtà il freezer o congelatore, chiamiamolo come vogliamo, è un elemento essenziale della nostra cucina e del nostro vivere quotidiano. Solo che esistono due scuole di pensiero: ci sono i compulsivi, che prendono e congelano tutti, oppure i riflessivi, che aspettano fin troppo a decidersi.

Come sempre la verità sta nel mezzo, perché se un elettrodomestico è utile perché non lo usiamo? Ma dobbiamo farlo con intelligenza se non vogliamo rischiare che i cibi diventino per noi un pericolo per la proliferazione di batteri, muffe, agenti chimici che fanno male alla salute dei grandi e dei bambini.

Cisa ci serve quindi? Organizzazione, questa è la parola chiave per tanti motivi. Uno è molto pratico: capire subito che cosa abbiamo messo e non impazzire per cercare la parmigiana di melanzane che abbiamo preparato 15 giorni fa o i totani che vogliamo cucinare stasera. Ma esistono anche altre necessità, legate alla salute.

In genere i freezer sono strutturato in cassetti, due o tre al massimo, a meno di non utilizzare quelli a cella, separati dal frigorifero, infilando quindi il cibo dall’alto. Per riempirli con intelligenza, ci affidiamo ai consigli degli esperti. E vedrai che scoprirai anche trucchi ai quali non avevi pensato: ne abbiamo selezionati sei, i più utili.

Il freezer esplode: riorganizziamo la nostra vita in cucina così

1 – NON ESAGERARE

La regola base di un buon freezer è non riempirlo all’eccesso, per praticità e anche per risparmiare sulla bolletta. Il cibo conservato infatti potrebbe bloccare le prese d’aria riducendo il flusso del suo ricircolo. Così il congelatore dovrà lavorare di più per mantenere il cibo alla giusta temperatura e quindi rischiamo un surriscaldamento oppure un eccesso di ghiaccio sulle pareti, ma soprattutto una bolletta più salata

2 – UN CASSETTO PER OGNI CATEGORIA

Il freezer è un po’ come gli armadietti della cucina: se sappiamo già dove stanno le pentole, le posate, i bicchieri, la dispensa è più veloce organizzarsi. Lo stesso vale qui, come ci suggeriscono gli esperti. Quindi meglio utilizzare un cassetto per una categoria di prodotti surgelati. Uno per le verdure, uno per la carne e per il pesce, uno per gli avanzi e i prodotti da forno o almeno dividerli a metà.

E ricordati sempre che è buona regola tenere separate le carni crude e il pesce dagli altri prodotti che congeliamo. L’ideale per questi è utilizzare il cassetto più in basso che è anche il punto più freddo del congelatore.

3 – USA I CONTENITORI E I SACCHETTI GIUSTI

Organizzare il freezer significa anche utilizzare i giusti recipienti o sacchetti gelo per conservare il cibo. Quanto volte infatti abbiamo preso un contenitore ermetico e poi ci siamo resi conto che non entrava nel freezer oppure occupava troppo spazio?

Prendiamo bene le misure e soprattutto ricordiamoci sempre di utilizzare le etichette per segnare quando abbiamo congelato quell’alimento e così c’è dentro: nessuno dura in eterno e nessuno è così facile da riconoscere.

4 – USIAMI I DIVISORI

Se i cassetti del nostro freezer sono abbastanza grandi, possiamo riorganizzarli comprando dei divisori. Anche in questo caso è semplicemente un modo per riconoscere più in fretta quello che abbiamo congelato e per evitare pericolose commistioni. Allo stesso modo, usiamo ripiani, oppure mensoline a misura di freezer per separare.

5 – MAI CASSETTI TROPPO PIENI

Ultima regola, ma da non dimenticare mai: il freezer deve potersi chiudere facilmente e ogni cassetto deve scorrere senza problemi. Quindi se ci rendiamo conto che i cassetti si bloccano o la porta non sigilla bene, significa che abbiamo esagerato e ci tocca svuotare un po’.